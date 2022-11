Podezřelý bydlel v letech 2006-21 o patro níž ve stejném domě jako oběť, pak se přestěhoval do Dolních Rakous. Podle domovnice vyklidil byt tak, jako by v něm nikdy nebydlel. V novém bydlišti byl později zatčen. "Jisté je, že byl v bytě zavražděné. Co tam chtěl a co se tam stalo, by mohl říci jen on," uvedla státní zástupkyně.

Předtím dosud nestíhaný muž čin popíral, v bytě ženy prý nikdy nebyl a neměl s ní žádný kontakt, jeho DNA tam musel někdo propašovat. Několik dnů před vraždou odložil své věci určené k likvidaci - nářadí, rukavice, a také zmíněný štůsek látky - v přízemí, aby si sousedé z nich mohli vybrat, co se jim hodí. Na místo činu byly jeho DNA otisky přeneseny podle něho rukavicemi.

Soudní znalec shledal ale nejvýš nepravděpodobné, že by všech čtrnáct stop zanechaly rukavice. Podle žalobkyně obviněný také byt oběti usmrcené 28 ranami nožem - 25 do přední části hrudníku, tři do zad - pečlivě čistil. "Muselo trvat hodiny, než odstranil všechny stopy krve," řekla. Žena jí ztratila přes tři litry, v bytě se ale nenašly žádné větší skvrny. Její stopy odhalilo až speciální šetření. Mrtvou, osaměle žijící bývalou bankovní úřednici, nalezl 30. srpna 2020 její známý. Mohla být zabita dva až tři dny předtím. Tělo leželo na koberci, zavinuté do osmi metrů látky.

Vyšetřovatelé nenašli náznaky motivu činu, ani důkazy o tom, že se poškozená s útočníkem znala, nebo že by se častěji setkávali. Vraždu pro zisk také vyloučili, protože v bytě zabité se našly šperky, hotovost a vkladní knížka. Chyběly jen peněženka s kartou do bankomatu a klíče od bytu.

Obžalovaného uznalo vinným všech osm porotců. Rozsudek není pravomocný.

Gustav Klimt v aukčním rekordu

Obraz Gustava Klimta Bučina či Březina byl ve středu v online aukci Christie's v New Yorku vydražen za 105 milionů dolarů, napsal Donaukurier.

Vydražení celé kolekce sbírky spoluzakladatele Microsoftu Paula Allena, zemřelého 2018, vyneslo půldruhé miliardy dolarů. Bylo v ní na 60 děl Klimta, Paula Cezanne, Vincenta van Gogha a dalších umělců. Ve čtvrtek aukce Allenovy pozůstalosti - celkem přes 150 prací - pokračovala. Výnos bude podle přání zesnulého věnován na dobročinné účely.

Klimtovu Březinu koupil Allen v roce 2006 v dražbě za 40,336 milionu dolarů. Kromě tohoto díla dosáhly v New Yorku rekordů také Modelky od Georgese Seurata se 149 miliony dolarů, Maternité II (1899) Paula Gauguina byly prodány za 106 milionů, Cézannova La Montagne Sainte-Victoire za 138 milionů, Van Goghova "Verger avec cyprès" za 117 milionů.

'Březina' Gustava Klimta.Zdroj: Deník/DK

Klimtova Březina je jedním z pěti obrazů, o nichž Republika Rakousko vedla restituční spor s dědici rodiny Bloch-Bauer. "Nový majitel byl požádán, aby na svůj nový majetek rezignoval na dobu od února do května 2024 ve prospěch Nové galerie v New Yorku pro výstavu Gustav Klimt: Landscapes. Obraz z aukce tam má být zapůjčen.

Otec malíře zlatník a rytec Ernst Klimt pocházel z Travčic u Litoměřic. Synova díla mají i Národní galerie v Praze a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Gustav Klimt zemřel 6. února 1918 ve věku 56 let.

Bicykly na výstavě

Expozice "Kolo - kultovní a designový objekt" v Design Museu Nové Pinakotéky v Mnichově představuje vývoj bicyklu. Podle organizátorů uvede sedmdesát příkladů, které patří "k nejneobvyklejším a nejnapínavějším kolům v historii designu". Výstava bude veřejnosti otevřena tento pátek a potrvá do 22. září 2024.

Na ilustračních snímcích Kaie Mewese je francouzský model Superbe od Hirondelle (1890) a silniční kolo od japonského Togashi Engineering (1989).

Z japonské tvorby.Zdroj: Deník/DK

Město pendlerů

Mnichov je s velkým náskokem hlavním německým městem pendlerů, píše DL. Denně sem dojíždí až 503 000 lidí z jiných míst za prací. Druhý je Frankfurt se 445 000 dojíždějícími, třetí Hamburk se 427 000. V Bavorsku druhý je Norimberk se 192 000 pendlery (v SRN devátý). Tam dojíždí skoro půlka všech zaměstnaných; v Mnichově "jen" 45 %. Do čtvrti Unterföhring si jezdí vydělávat 94 % zaměstnanců - sídlí tu např. televizní koncern ProSiebenSat.1 a německou centrálu tu má pojišťovna Allianz. V Regensburgu pracuje přes 96 000 lidí, kteří tu nebydlí (61 %).