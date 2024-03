V projektovaném území Schiffberg je plánován park s až sedmi větrníky. Aby mohl být předložen přezkumu slučitelnosti s životním prostředím, musí s ním souhlasit rada obce. Ta chce svůj závěr orientovat na výsledek referenda.

Starosta Rainbachu se jednoznačně staví za větrnou elektřinu. „Musíme si čestně odpovědět, jak růst spotřeby elektrické energie kompenzovat. Protože u nás v Horních Rakousích nepřipustíme žádná velká zařízení pro získávání energie, musí to pro nás udělat jiní. Pohled přes hranice do Čech stačí, abychom viděli, jak alternativa vypadá - totiž jaderná energie. Plány výstavby na nám blízkém Temelínu sledujeme velmi pozorně, ale také starostlivě. Protestní dopisy samy nám dál nepomohou,“ uzavírá starosta.

Rakouské ženy do zbroje

Ženy v armádě.Zdroj: Zdroj: DK

Rok po zavedení dobrovolné základní vojenské služby v Rakousku stoupl podíl vojaček v bundesheeru ze 4,3 na pět procent. Přihlásilo se k ní 257 žen, 143 bylo povoláno, 137 už narukovalo, sto je aktuálně v aktivní službě, 755 v prezenci. Obdobně jako muži mohou život na vojně poznávat bez dalších závazků půl roku. Víc by jich mělo být integrováno i do ministerstva obrany, kde jich je včetně civilních zaměstnankyň 14 %.

Filmy nežádoucí o Velkém pátku

Mnoho oblíbených filmů nesmí být uváděno na Velký pátek, napsala PNP. Vinen tím je tzv. Velkopáteční index z roku 1980.

Zavedla ho dobrovolná sebekontrola filmového hospodářství (FSK). Vážnost tzv. tichých svátků má zůstat zachována a nebýt zpochybňována. Patří sem svátky Všech svatých, Popeleční středa a právě i Velký pátek. Komise tehdy svůj seznam doprovodila poznámkou „Není volný pro svátky“ a dodnes narostl na několik set titulů.

Filmaři mohli žádat o přezkoumání důvodů těchto vyloučení. Sama FSK na své stránce připustila, že úprava už neodpovídá dnešní době. To může být jeden z důvodů masivního poklesu „vyloučených“ filmů z Velkého pátku - loni byl na index zařazen jen jeden ze 643 prověřovaných děl. V osmdesátých letech to byla asi třetina všech filmů…

Donaukurier vybral několik v minulosti „zakázaných“: Quax, zkušební pilot (1941 s Heinzem Rühmannem), Kus nebe (1957 s Toni Sailerem), Donald Duck jde do vzduchu (1960), Knoflíková válka (1962 s André Tretonem), mayovka Výstřel (1964 s Lexem Barkerem), Oscar (1967 s Louisem de Funesem), Trumfové eso (1968 s Budem Spencerem a Terencem Hillem), Indiana Jones a Chrám zkázy (1984 s Harrisonem Fordem), Rambo: Last Blood (2019 se Sylvesterem Stallonem). Rehabilitována byla například klasika Mary Poppins (1964 s Julie Andrewsovou).

Rytíři za Oppenheimera

Budoucí rytíři za Oppenheimera.Zdroj: Zdroj: DK

Režisér Christopher Nolan (53) a jeho žena Emma Thomasová (52) budou pasováni na rytíře - Nolan na Knight Bachelor, nejstarší britské rytířské ocenění, Emma se stane Dame Commander of the Order of the British Empire.

Pár, který už má čtyři děti, se poznal během studií na University College London (UCL). Společně založili produkční firmu Syncopy. Historické drama o „otci atomové bomby“ americkému fyzikovi Robertu Oppenheimerovi s Cillianem Murphym v hlavní roli pobralo letos sedm oskarů.

Kniha v lidské kůži?

Před lety se takový exemplář objevil na univerzitě v Harvardu, ale byl odstraněn. Nyní škola pátrá po dalších informacích o knize a o anonymní pacientce, do jejíž kůže byla svázána, sdělila univerzitní knihovna v Cambridgi. Chce s úřady hledat konečné, respektu plné místo k uložení lidských ostatků.

„Kniha vzbudila rozruch také v roce 2014 v Německu, když se zjistilo, že je vázána do lidské kůže. Šlo o exemplář Des destinées de l'âme (česky asi O osudech duše), které spisovatel Arsène Houssaye poprvé zveřejnil v roce 1879. Prvním majitelem knihy byl francouzský lékař, který ji svázal do kůže odebrané z těla zesnulého pacienta bez jeho svolení v nemocnici. Od roku 1934 se kniha nacházela v univerzitní knihovně v Houghtonu. Po pečlivém zkoumání tam došli k závěru, že s obalem z lidských ostatků kniha nepatří do sbírek knihovny. V odůvodnění odkázala knihovna na „eticky sporný příběh vzniku knihy“.