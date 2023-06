Ministr zemědělství Charlie McConalogue už řekl, že je třeba zvážit dobrovolný klimatický program ke snížení stavu skotu. List „Irish Independent“ napsal, že zásadní opatření, určená ke zmenšení emisí v zemědělství, by v kombinaci s "přemístěním" krav by mohlo být jednou z cest k dodržení cíle. "Přibližně 65 000 dojnic ročně musí být v letech 2023-25 vzato z trhu." Podle ministerstva má být desetina stavu skotu nahrazena v příštích letech jinými aktivitami. To by mělo být 740 000 zvířat.

Vláda chce zemědělcům nabídnout dobrovolné finančně atraktivní smlouvy. Podle mluvčí ministerstva se počítá se 3000 eury "za krávu", Independent píše o ročních 200 milionech eur do roku 2025. V Irsku s pěti miliony obvatel chovají přes sedm milionů kusů dobytka, z toho 1,55 mil. dojnic.

DK dodává, že Irsko není jedinou zemí, která o kravách diskutuje. Nedávno francouzský kontrolní úřad napomenul strategii země ke snížení silně subvencovaného chovu skotu, který má "na svědomí" 11,8 % "skleníkových plynů", zhruba tolik jako emise bytových domů. "K dodržení stanovených cílů by musel být stav dobytka donuceně snížen," uvádí DK.

Večer 22. června 1983 zmizela tehdy 15letá Emanuela Orlandiová po návštěvě hudební školy v Římě. Její otec byl zaměstnancem vatikánského úřadu, rodina žije v nejmenším státě světa už sto let a podle vlastních údajů sloužila sedmi papežům.

Případ vzbudil nejen v Itálii velký rozruch. Loni se mu věnovala i čtyřdílná netflixová série Vatican Girl. Co se s Emanuelou stalo, je dodnes nejasné. Nenašla se její mrtvola, množily se dobrodružné teorie: bylo například tvrzeno, že byla unesena k vynucení propuštění Mehmeta Aliho Agci, atentátníka na papeže, nebo byly do věci zatahovány tajné služby jako KGB nebo CIA. Mluvilo se o zakrývání zneužití dívky zaměstnancem kurie nebo jejím únosu mafií.

Množily se stále nové údaje a upozornění. Hroby, mimo jiné na německém hřbitově Campo Santo Teutonico v Římě, byly otevírány, marně byly ostatky dívky hledány i v zahraničí. Letos v květnu se přihlásil o slovo bývalý karabiniér a tvrdil, že Emanuela je pohřbena pod Andělským Hradem v Římě…

40 let je nezvěstná.Zdroj: Zdroj: DK

"Od jejího zmizení bojuje o objasnění věci hlavně její o 60 let starší bratr Pietro s advokátkou Laurou Sgrò. Nejen oni jsou přesvědčeni o tom, že Vatikán ví, co se s dívkou stalo," píše DK. V lednu spustil církevní stát poprvé oficiální vyšetřování. Vatikánský prokurátor Alessandro Diddi pátrá po upozorněních, že dívka byla unesena nebo zavražděna. Také v Itálii plánují ustavení parlamentní vyšetřovací komise.

Advokátka Sgrò nedávno v televizi řekla, že "čas je nepřítelem pravdy". Ona ani Pietro ale nechtějí objasnění věci vzdát… Bratr Emanuely organizuje léta "sit-in"vzpomínky na zmizelou, většinou na Svatopetrském náměstí. Letos je tento sraz plánován na 25. červen, kdy má papež promluvit svou modlitbu k Panně Marii a Otčenáš. Pietro napsal, že si je jistý, že papež příležitosti využije i ke vzpomínce na Emanuelu a na nutnost po 40 letech najít pravdu a spravedlnost…

Schody smrti zůstávají uzavřeny

Od roku 1949 je bývalý koncentrační tábor Mauthausen pamětním místem. Do roku 2017 byly pro návštěvníky přístupné i zdejší "Schody smrti", 186 stupínků vytesaných do skály, po nichž museli vězni přidělení za nejmenší přestupky proti táborovému řádu k trestní kompanii nosit v dřevěných nosítkách na zádech do výšky 31 metrů až 50 kilogramů těžké žulové kameny na místa táborových staveb. Pochod po schodech doprovázely rány strážců a frekventanti kompanie přežívali většinou krátký čas. V letech 1941 a 1942 byli především holandští Židé esesáky a kápy sráženi z hrany schodiště, což oficiální dokumenty lágru vykazovaly jako "dobrovolnou smrt skokem do hloubky". Po válce byly schody z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřeny.

Uzavření léta kritizují národní a mezinárodní svazy obětí a požadují znovuotevření schodiště jako důležitého symbolu lágru a tehdejšího režimu. O této možnosti se z podnětu mühlviertelské poslankyně SPD Sabine Schatzové radil výbor Národní rady. Vážil jako jednu možnost, že ručení za případný úraz návštěvníků na schodech převezme republika. Hlasy lidovců a Zelených bylo projednávání návrhu odročeno.

Schody hrůzy v Mauthausenu.Zdroj: Zdroj: DK

Nejlepší restaurace světa je v Limě

Porota "World's 50 Best Restaurants" propůjčila na slavnostním večeru mezinárodních kritiků gourmetu ve Valencii titul 2023 restauraci Central v peruánské Limě. Její šéf Virgilio Martínez a šéfkuchařka Pía Leónová poděkovali při té příležitosti svému celkovému týmu za práci, která nyní byla korunována úspěchem. Peruánská kuchyně je jednou z nejlepších v Latinské Americe. Kromě Centralu jsou ještě tři restaurace v Limě mezi padesátkou nejlepších - 6. Maido, 28. Kjolle a 47 Mayta.

Pořadí volí od roku 2002 přes tisíc expertů a 100 prvních zveřejňuje "Restaurant Magazine". Druhé místo letos obsadil Disfrutar v Barceloně, osmnáctý skončil Steirereck ve Vídni.

Prámy se měřily na Ennsu

927 osádek "zillen", plavidel s plochým dnem, startovalo v 61. ročníku státní vodobranné výkonnostní soutěži dobrovolných hasičů v Ennsu. Bojům za silného toku a četných protiproudění přihlíželo více tisíc diváků. V mistrovské třídě vyhrál pár Christoph Wallergraber a Josef Kammerhuber z Dietachu. Tamní hasiči zvítězili i soutěži družstev a kvalifikovali se na spolkové mistrovství ve Štýrsku.

Závody hasičů na prámech.Zdroj: Zdroj: OÖN

Vídeň je opět městem k žití

Pořadí nejlepších měst k žití britské tiskové skupiny Economist vede opět Vídeň, která byla první i v letech 2018, 2019 a 2022. Letos ji následují Kodaň, Melbourne, Sydney, Vancouver, Curych (loni třetí), Calgary a Ženeva, Toronto, Osaka, Auckland, Adelaide, Perth, Helsinky, Tokio a Brisbane. Z německých měst si Frankfurt a Berlín dělí 17. místo, 24. je Paříž, 46. Londýn, 69. New York.

Léto začaly Fête de la Musique

Na více než 550 místech na světě oslavují začátek léta, 21. červen, svátkem, slavností hudby. Ulice a náměstí jsou přenechány muzikantům, lhostejno zda amatérům nebo profíkům, jodlerům, rokenrolistům či dýdžejům. A posluchači mohou naslouchat zdarma…

Fête de la Musique založil v roce 1981 tehdejší francouzský ministr kultury Jack Lang. První svátek se konal v Paříži, postupně dobyl další města Francie, pak v celé Evropě a posléze na světě. V Rakousku se dosud připojily Vídeň (2021) a Innsbruck (2022), letos slavilo všech 23 obcí hlavního města kultury Solnohradska.

Bavorský řád exkancléřce Merkelové

Bavorský premiér Markus Söder předal ve středu v Mnichově bavorský záslužný řád bývalé spolkové kancléřce Angele Merkelové. Vyznamenání je omezeno pro maximálně 2000 žijících nositelů.

Důvodem této pocty mají být úspěchy Merkelové ve funkci kancléřky a respekt k jejímu životnímu dílu - vedla stát vždy úspěšně četnými krizemi, finanční roku 2007, eurokrizí 2008, ruskou anexí Krymu 2014, migrační krizí od 2015 a koronovou od roku 2020, řekl Söder.

Horko přibývá

Dnes má dosáhnout vrcholu první vlna horka roku, s teplotami až 35 stupňů. Zátěž ještě stupňuje velmi vysoká vlhkost vzduchu. "Počet tropických dnů s nejméně 30 stupni se v Rakousku v uplynulých desetiletích zmnohonásobil, rekordy leží už při více než 40 takových dnech za rok," uvedly OÖN.

V roce 2017 bylo v zemi registrováno 375 úmrtí asociovaných vedrem, rok nato 550, loni 231.