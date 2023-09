Od sousedů: Socha shodila exkancléřku

Společnost TenneT poskytujicí tzv. primární balanční služby předepisuje Bayernwerku podle Larsena, kolik energie může dodávat do sítí. Je vlastníkem 25 000 kilometrů vedení vysokého napětí pro 43 milionů lidí v Německu a v Nizozemsku. A může rozhodovat…

Vraždu matka na dceru nesvedla

Soud v Riedu v pátek po naší uzávěrce uznal 32letou ženu vinnou pokusem vraždy a uložil jí 14 let odnětí svobody.

Náš web o případu opakovaně psal. Loni v létě přimíchala psychofarmaka manželovi do guláše a když šel unavený spát, prořízla mu hrdlo. Zpočátku čin doznala, ale tvrdila, že jednala v sebeobraně. Později označila za pachatelku jejich společnou 13letou dceru.

Na jaře obžalovanou přísedící poměrem hlasů 6:2 obžaloby zprostili, což profesionální soudci vyhodnotili jako omyl a Nejvyšší soud nařídil nové projednání.

Od sousedů: Pátou kadeřnicí světa!

Také v pátek obžalovaná trvala na svém - čin nespáchala ona, ale dcera, tehdy mladistvá a tedy netrestatelná. Ta to ve výslechu odmítla a líčila, jak dny s matkou jsou těžké. Psychiatrička konstatovala u matky histrionskou poruchu - chce být vždy středem pozornosti. To vysvětluje, i proč okolí lhala, že trpí řadou těžkých onemocnění. "Ví ale, co je dobré a co špatné. S každým s kým žila, měla konflikty…"

Pro poučení do kláštera

V klášteře bude osvěta.Zdroj: DKZvláštnosti z víry, dějin, umění a kultury prezentuje při zvláštních prohlídkách kláštera Schlägl průvodce Petrus Bayer. 26. září představí alchymisty, básníky a světoběžníka dychtivého po dobrodružství, a přidá zajímavosti a kuriozity z klášterního archivu. 20. října zavede do růžové a liliové zahrady a k hrobovým památkám, 24. října představí pestrý svět středověku v historických knihách. 7. května budou pod heslem "Nikdy nevyjdou z módy" tématem mariánské obrazy od romantiky po historicismus. Všechny pořady začínají od 14 hodin. Pak stejná řada začne od začátku znovu. Přihlášky na fuehrungen@stift-schlaegl.at.

Co nejrychleji k litrům piva!

K Oktoberfestu zavedla mnichovská dopravní společnost zvláštní takt. Pojede k němu víc linek metra a s delšími vlaky až do 01.30 hodiny v desetiminutových intervalech. Linky U4/U5 pojedou každých 2,5 až 3,3 minuty. Pojízdné schody na nádraží Theresienwiese budou v nejvytíženějších časech jezdit o 0,18 metru za sekundu rychleji než jinde (pro celé Německo je jinak norma 0,5 metru/s). Metro, autobusy a tramvaje najedou za 18 dnů slavností asi o 100 000 km víc, zaměstnanci odvedou 4000 přesčasových hodin…