DK píše, že několik let rostly v českém pěstebním zařízení a teď šly "na svobodu" ve velikosti asi jednoho až dvou centimetrů. "Jen v každé asi 3000. mušli se dá najít drobná perla," uvádí list. "Čeká je doufejme dlouhý život - mohou žít i déle než sto let a vyrůst na 10 až 15 centimetrů…"

V Malši, evropsky chráněném území Natura 2000, nacházejí perlorodky, obzvlášť citlivé na stoupající teplotu vody domácích toků, ještě srovnatelně dobré životní podmínky," říká v DK ekoložka Sarah Höflerová. Přesto v řece žije jen zlomek někdejší populace, kolem 400 kusů. Příčinou úbytku je podle ní mimořádně kritická fáze života, kdy mladé mušle pět až deset let přežívají v sedimentu, který v tuto dobu nesmí být příliš jemný. Proto také jsou chovány v pěstebním zařízení a pak teprve vysazovány.

"Projekt perlorodek říčních na Malši sklízí uznání," pokračuje DK. "Institut ekologie vod Blattfisch z Welsu, který znovuusídlení mušlí vědecky doprovází, za něj letos v květnu dostal se zemědělskou univerzitou a zemí Horní Rakousy ,Neptuna´, státní cenu za práci s vodou…"

Pořad rakouské televize ORF "Devět míst - devět pokladů" má letos 10. ročník. Finále bude vysílat 26. října od 20.15 stanice ORF2. Loni je sledovalo až 1,074 milionu diváků (32 % podílu na trhu). V jejich volbě vyhrála kaple Friedenskircherl v Aich-Assachu ve Štýrsku, mezi vítězi ročníků je zapsán i Schiederweiher v Horních Rakousích (2018), umělá nádrž v Hinterstoderu.

V Horních Rakousích přivítali svátek, který bude 11. října, už teď na webu města Lince (linz.at/maedchen). Nabízí informace z oblasti ochrany před násilím, o zdraví, sexualitě, krizích, ale také k volbě zaměstnání, rovnoprávnosti, vzdělání atd. Obsah speciálně pro děvčata a mladé ženy je připraven s autonomním centrem žen (aFZ).

31 kulturních zařízení se podílí na 11. ročníku Dětského kulturního týdne se 250 představeními a aktivitami, který začne11. října v 16.30 v Silk Klipscope, novém kulturním prostoru v bývalé kapli seniorského centra Spallerhof.

Originální kontaktní televize DORFTV nabízí v pořadu B-Girl Circle mladým výuku breakdance, ve věži vědy si mohou děti od šesti do deseti let potisknout trička atd. Připraveny jsou i programy pro děti předškolního věku v Divadle hudby, v Nordico, v Moviementu, v dětském centru Kuddelmuddel a na dalších místech. 12. až 14. října budou dny knih pro mládež v Zaměstnanecké komoře, kde na zájemce čeká ve foyer přes 3000 knih. Děti budou moci samy předčítat ze svých oblíbených knih. Velká muzea nabízejí volný vstup všem do 14 let. Na ilustračním snímku ze zdroje DK je záběr z představení Šnek a keporkag Divadla pro děti. Informace na kinderkulturwoche.linz.at.

Nejlepším mladým kominíkem Rakouska je Tobias Lehner ze Sandlu, vítěz celostátní učňovské soutěže v Lilienfeldu. Učí se u Klause Oberhaidingera v Linci. 22 kandidátů z osmi spolkových zemí mj. předvádělo měření spalin a přívodu spalovacího vzduchu. Kontrolovali kouřovody, hledali nedostatky stavební části komínů a komunikovali se zákazníky.

Sängerknaben zazpívají v Rohrbachu

Snad nejznámější chlapecký sbor na světě, Wiener Sängerknaben, zazpívají 26. listopadu v kostele v Rohrbachu-Bergu, informuje DK.

V rámci jubilejního turné tu uvedou od 17 hodin pod vedením kapelníka Manolo Cagnina svůj nový vánoční program "O du fröhliche". Do Rohrbachu je získal dlouholetý organizátor zdejších novoročních koncertů Peter Böck.

Letos "Knaben" oslavují 525. výročí trvání. Založil je 30. června 1948 německý král a později císař Maximilian I. s přeložením dvora z Innsbrucku do Vídně, kam císař vzal i několik členů mnohem staršího sboru Wiltener Sängerknaben z Innsbrucku. Nový sbor měl mít šest chlapců, později 14 až 20. Vystupovali při každodenních mších, u panských stolování, na slavnostech, státních aktech a pohřbech, u sekání knížat. Byli obzvlášť proškolení, pocházeli z Flander, Francie, Německa, Švýcarska, z Dolních Rakous a z Tyrol…

V noci na úterý se neznámý zloděj pokusil vniknout do prodejny Leberkas-Pepi v Pasově. Vloupání zabránila těžká chladnička před oknem a jediná škoda vznikla na síti proti mouchám. Majitelka Ela Strassingerová přesto hledá pachatele a za informaci, která by k němu vedla, slibuje 500 housek se sekanou! Chce tak prý senzibilizovat veřejnost k prevenci. Na otázku DK, zda může být odměna vybírána na splátky, říká s úsměvem, že ne, že všechno musí být snědeno najednou…

Muž a žena se opakovaně setkávali k dobrovolným sadomasosexuálním hrátkám s výměnou rolí, ve kterých šlo i o znásilňovací fantazie. Když dáma chtěla tento vztah ukončit, skončila věc u soudu v Mnichově, píše DK. "39letý muž je viněn ze znásilnění, nebezpečného ublížení na zdraví a omezení osobní svobody tím, že kromě jiného ignoroval tzv. ,safeword´ ženy a chtěl pokračovat," uvádí list.

Ke schůzkám si aktéři sjednali jako bezpečnostní opatření "safeword" a dohodli se, že muž okamžitě přestane, když žena řekne "Černé srdce". Při setkání v Eglingu v roce 2022 se dvojici ale děj vymkl z rukou. Paní chtěla hru ukončit, ale zprvu se nebránila, když ji muž svázal a bil. Když ho "černým srdcem" poprosila, aby přestal, udělal to, ale pak ji znovu popadl, svázal, bil a znásilnil.

Právní zástupkyně poškozené požádala o vyloučení veřejnosti při výslechu její mandantky, která prý pořád ještě trpí panickými záchvaty a psychicky není schopna se u soudu s obžalovaným setkat. Hlavní líčení začalo dnes a má pokračovat tři dny.

Volba na internetu přinesla titul ptáka roku v Německu čejce obecné. Získala 27,8 % hlasů. Druhý skončil sýček obecný, na dalších místech koroptev, vlaštovka a včelojed lesní. Hlasovalo kolem 120 000 lidí.

Jak náš web informoval, Národní park Katmai na Aljašce hledá po deváté medvěda, který přes léto nejvíc ztloustl. Mladý "806 Spring Cub" s přezdívkou "Buclatý princ" postoupil z úvodního kola dál. Dostal skoro 130 000 hlasů, výrazně víc než o tři roky starší konkurentka "428" , která získala 22 000 hlasů.

Po šesti vyřazovacích k. o. - kolech stanou ve finále dva nejlepší z dvanácti soutěžících. Vítěz bude korunován na den Fat Bear, 10. října.