Vrak byl nalezen náhodně loni při rutinním měření. Jeho vyproštění včetně nákladu potrvá podle hansovního města Lübecku asi tři měsíce a stát má skoro dva miliony eur. Podle vědců jde o extrémně dobře zachovaný historický vrak ze 17. století. Z té doby byly nalezeny dosud hlavně zbytky válečných plavidel, civilní obchodní lodi sotvakdy.

Vozí děti do školy sedm minut

Většina dětí v Německu bydlí maximálně sedm minut jízdy od základní školy. 95 % tam může být za tuto dobu dovezeno. Srovnáváno bylo 15 629 škol pro děti do 10 let.

Pouze ve dvou procentech obcí trvá jízda více než 15 minut. Ve venkovských regionech jako Meklenbursko, kde je průměrná hustota pěti dětí na kilometr čtvereční, jezdí 95 % do školy 11,4 minuty nebo méně. V Berlíně se 324 dětmi na kilometr to trvá 3,6 minuty.

Je svátek Božího těla

Ve čtvrtek je Slavnost Těla a krve Páně, lidově Boží tělo, svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost Ježíše Krista jako Boha i jako člověka v eucharistii.

V Německu svátku říkají Fronleichnam a pořádají k němu procesí věřících. Cesty jsou vyzdobeny květinami a zelení, účastníci nosí sochy Panny Marie, kříže, bohatě zdobenou monstranci a prapory.

"Fronleichnam patří ke katolickým svátkům, jejichž původ je znám stále méně lidem," píše PNP. Vysvětluje, že Slavnost Těla a krve Páně souvisí s poslední večeří na Zelený čtvrtek. Podle náboženského učení Ježíš předal mladým chléb a víno se slovy To je mé tělo a má krev.

Od sousedů: Tucet zásahů denně hasičů Lince

Svátek se slaví druhý čtvrtek po letnicích jako připomínka Zeleného čtvrtku - slavit jej v samotný den by se nehodilo k tichému charakteru velikonočního, pašijového týdne. Ve městech a zemích, kde "Fronleichnam" není zákonným svátkem, se procesí konají často až následující víkend. Také papež František jej slaví až v neděli.

List dále vysvětluje, že Fronleichnam nemá nic společného s veselostí (Froh) ani s mrtvolou (Leiche). Slovo pochází ze staré hornoněmčiny raného středověku. V ní pojem "vron" znamená Pán a "licham" Tělo, tedy Tělo páně…

Od sousedů: Chytrý zavlažovací obrubník ve Vídni

Papež Urban IV. zavedl svátek v roce 1264 oficiálně pro celou církev. Vyšel ze sv. Juliany z Lutychu, augustiánské jeptišky a mystičky. Od roku 1209 měla častá vidění, také měsíce v úplňku, na jedné straně potemnělého či s tmavou skvrnou. Pochopila prý, že měsíc představuje katolickou církev a temná trhlina na něm znamená, že církvi chybí důležitá slavnost k poctě Těla a Krve Kristovy. Začala o ni bojovat a svátek byl zaveden od roku 1246 v lutyšské diecézi. Pak jej papež stanovil pro celou katolickou církev.

Nevyslyšených 100 000 cyklistů

Bavorský ústavní soud odmítl chystané referendum o novém cyklistickém zákonu. Předseda soudu Hans-Joachim Heßler řekl, že návrh nesplňuje podmínky přípustnosti. Některé požadované úpravy by zasáhly do kompetencí spolkové republiky.

Před čtrnácti dny navrhli "svůj" zákon CSU a Svobodní voliči: do roku 2030 má v Bavorsku přibýt 1500 kilometrů nových cyklistických cest a vzniknout jejich celozemsky průjezdná síť.

Kde jsou nejlepší tramvajáci v Evropě?

O víkendu proběhlo v rumunské Oradei 10. mistrovství Evropy řidičů tramvají. Vyhrála dvojice z Vídně před Göteborskými, mezi 25 celky z 10 zemí skončili třetí Pražané, informoval náš web Martin Landa z Vienna Offices.

Soutěž zahrnovala šest disciplín, mezi nimi brzdění na cíl, jízda na rychlost se zakrytým tachometrem nebo tramvajový biliard či bowling, kdy tramvají uvedou do pohybu obří kouli, která má srazit co nejvíce kuželek.

KVÍZ: Jižní Čechy a příroda. Poznáte krásná a oblíbená výletní místa?

Letošní již desátý ročník pořádala Oradea. Město s přibližně čtvrt milionem obyvatel leží na severozápadě Rumunska a sjelo se do něj celkem 25 týmů z 19 zemí. První místo ziskem 4300 b. vybojoval pár z Vídně (Sandra Kainerová a Andreas Kainart), následovaný stříbrnou dvojicí ze švédského Göteborgu 4180. Bronzovou příčku obsadila Praha v sestavě Nikol Pravdová (pracuje v dopravě od roku 2011 a dělá také thajský box) a Daniel Rašplička se 3630 body. Další pořadí: 4. Stockholm 3590, 5. Záhřeb 3450, 6. Dublin 3430, 7. Oslo, 8. Rotterdam, 9. Szeged, 10. Basilej, atd. Individuálně byl nejlepší Ian Collins z Dublinu.

Nejlepší tramvajáci Evropy.Zdroj: Zdroj: Vienna Officies

Doživotí 79letému za usmrcení manželky

Senior z Lachendorfu v Dolním Sasku byl v Lüneburgu odsouzen na doživotí. K soudu přijel v pojízdném křesle. Udusil 12. prosince o rok mladší manželku, která byla šest dnů nemocná, ve spánku polštářem. Tlačil jí jej na obličej patnáct minut, pak zavolal policii a nechal se bez odporu zatknout. Ženu prý takto zbavil bolestí, po mrtvici v roce 2020 byla celá změněná…

Její přítelkyně jako svědkyně uvedla, že obžalovaný byl cholerik a manželku stále urážel. Lékař u něho zjistil nemoc jater, pravděpodobně z nadměrného pití.

Vrátili fosílii ještěra

Nejspíš ilegálně dovezený fosil malého dinosaura Ubirajara jubatus, prvního prokazatelně opeřeného dinosaura z jižní polokoule, kterého vystavovali ve státním přírodním muzeu v Karlsruhe, už je zpátky doma v Brazílii. 12. června bude více než sto milionů let starý nález oficiálně předán Museu Placido Cidade Nüvens v Cariri ve státě Ceará, kde byl kdysi objeven v kamenolomu. V roce 1995 byl dopraven do Německa a naposledy byl vystavován v muzeu přírody v Karlsruhe. Brazilští experti ale v roce 2021 uplatili námitku, že byl ze země vyvezen nelegálně. Ministerstvo vědy ve Stuttgartu uvedlo, že žádné doklady neregulérního získání zkameněliny muzeum nemá, ale po prozkoumání dokladů názor změnilo, muzeum prý uvádělo falešné údaje o importu a nemohlo předložit žádné doklady o vývozu z Brazílie.

Opeřený dinosauřík se vrátil domů.Zdroj: Zdroj: DK

Zazdil mrtvou mladou ženu

V obydlí ve španělské pobřežní obci Torremolinos nalezli v úterý v zazděné dřevěné bedně ostatky mladé ženy. S největší pravděpodobností jde o 22letou Italku albánského původu, která zmizela beze stopy v červenci 2014. Její usmrcení doznal 45letý Ital, zadržený před třemi týdny s podezřením, že zabil nožem svou poslední partnerku. Identifikace mrtvé z Torremolinos ale musejí určit soudní lékaři. Byt, v němž byla nalezena, užívají už jiní lidé.

Úmrtí dítěte tajila 18 let

Soud v St. Pöltenu uložil půl roku vězení podmíněně 37leté ženě z Mostviertlu, která 18 let neoznamovala úmrtí svého dítěte a inkasovala na ně rodinné dávky ve výši přes 30 000 eur. Pobírala je od prosince 2004, od narození dítěte, které za tři týdny zemřelo, do listopadu 2022.

Obviněná se částečně doznala, ale dostávání peněz si prý všimla až v roce 2008. "Nikdy jsem si netiskla výpisy z konta, vyzvedla jsem, co tam bylo, a šla," uvedla do protokolu.

Výstava Bavaria a Olympia končí

Téměř 100 000 návštěvníků zhlédlo v Muzeu bavorských dějin v Řeznu zvláštní výstavu Bavaria a Olympia 1896-2022. Byla koncipována k 50. výročí letních her 1972 v Mnichově. Měla skončit koncem ledna, ale prodloužili ji vzhledem k velkému zájmu. Její brány se mají uzavřít nadcházející neděli.

Pojednává historické aspekty soutěží, speciálně také zimních her 1936 pod nacisty v Ga-Pa a letních her 1972. Tématizována jsou také neúspěšná ucházení o pořadatelství dalších her.