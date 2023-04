Die Zeit se v textu odvolával na dokumenty z minulých let, e-maily a chatové zprávy z nejužšího vedení koncernu, řada z nich od samotného šéfa. Döpfner na zprávu Zeitu reagoval v příspěvku na podnikovém intranetu: "Nemám samozřejmě žádné předsudky vůči lidem z východu Německa. Jsem ale desítky let zklamán a dělá mi starost, že nemálo voličů v nových spolkových zemích od zcela krajní levice přešlo na zcela pravý kraj. Úspěch AfD mne znepokojuje."

Předsedkyně vlády Mecklenburska-Předpomořanska Manuela Schwesigová uvedla, že pokojná revoluce 1989 byla dílem lidí východního Německa. Mnozí si museli po ní vybudovat nový život, protože byli například zasaženi nezaměstnaností. «Občany z východu hodnotit tak nízko je znamením velkého nerespektování," řekla.

Durynský ministerský předseda vlády Bodo Ramelow (Linke) kritizoval šéfa mediálního domu, který vydává také Bild a Welt, za to, že "sjednocení Německa mentálně nikdy nepřijal" - v každé jeho řádce žije duch rozdělení. Šéfredaktorka Bildu Marion Hornová v komentáři na inzertní stránce obhajovala svobodu listu a požadovala od Döpfnera omluvu za jeho vyjádření.

Tan pak v sobotu večer napsal na inzertní stránce Bildu pod titulkem "V naší věci": "Prosím o omluvu za to, že jsem svými slovy mnoho lidí znejistil nebo zranil." Pod titulkem "Souhlasí!" nepřímo potvrdil, že dotčené formulace pocházejí opravdu od něho. "Ossis jsou buď komunisté, nebo fašisté. To je zraňující, a doslova vzato je to rozhodně blbost. ,Ossis´nejsou, a samozřejmě nejsou nejsou ani pravicově, ani levicově radikální. Rozzlobení nad tím, že v Durynsku a jinde tolik lidí volilo Levé nebo AfD, mne přivedlo k polemickému přehnání. Nevím jak vy, ale mně se nepodaří vždycky privátní sdělení napsat v korektním tónu… Když se zlobím nebo se moc raduji, stává se můj mobil hromosvodem. Posílám pak často lidem, kterým velmi důvěřuji, slova, která jsem řekl nebo naťukal nesestříhaně, protože jsem vyšel z toho, že příjemce ví, jak jsou myšlena. A já si nemohu představit nebo nechci, aby někdo tato slova předával třetím… A právě to se v tomto případě stalo."