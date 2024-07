Nebyla to první taková cesta bývalého bankéře. Předloni projel na kole 25 evropskými zeměmi, loni přes Turecko, Gruzii a Arménii na hranice k Iráku a zase zpátky. Na rozdíl od dřívějších cest se tentokrát pohyboval “v důvěrně známém okolí, kde nikdy neměl strach nebo paniku, ani starost o jídlo a ubytování”. Mentální stres tedy neměl, ale fyzicky to bylo hodně náročné – byl na kole denně průměrně jedenáct, dvanáct hodin. Na polárním kruhu byl na hranici sil. “Vzdát nikdy nebylo na pořadu dne, ale člověk musí zůstat rozumný,” říká. Jeden den při rychlosti větru až 150 km/h a silném sněžení cestu přerušil. Projíždějící auto ho vzalo do prvního města, kde mohl zase načerpat energii.