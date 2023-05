Baterie rozžhavila prstýnek

V autoopravně v Mertingenu pracoval 55letý mechatronik na baterii vozidla a prstýnkem se dotkl jejího pólu. Dostal ránu a elektrický výboj zahřál v mžiku prsten tak, že mu prst popálil.

Prstýnek mu v dílně odstranili místní dobrovolní hasiči a opraváře odvezla sanitka do nemocnice.

Blokáda aktivistů stála život pacienta

Aktivisté „Poslední generace" zablokovali ve středu kolem osmé hodiny sanitku vídeňské záchranky na cestě do Dolních Rakous k reanimaci staršího pacienta. Než policie uvolnila cestu, přiletěl muži na pomoc tísňový vrtulník, ale přes snahu nemocný na místě zemřel.

Mluvčí Poslední generace Florian Wagner připustil, že se stala chyba. "V hektice před akcí jsme nezavolali na centrálu rychlé pomoci a neinformovali ji," řekl. Předtím skupina incident popírala.

Draží šperky exnacisty

Aukční dům Christie's draží do 15. května v Ženevě online jedinečnou sbírku šperků rakouské miliardové dědičky Heidi Hortenové (81). "Leží na nich stín nacistické minulosti německého majitele řetězce obchodních domů Helmuta Hortena (zemř. 1987) a židovské organizace volají po zastavení akce," napsaly OÖN. "Neodměnujte ty, jejichž rodiny se obohatily na zoufalých Židech pronásledovaných a ohrožovaných nacisty," požaduje Centrum Simona Wiesenthala. Christie's ujistily, že s dražbou souhlasily, protože veškerý výnos auce jde na dobročinné účely. Nadto chce dům darovat větší sumy na výzkum holocaustu.

Podle zprávy historiků, zveřejněné na žádost Hortenovy nadace před rokem, byl Horten dlouholetým členem NSDAP. Tři roky po uchopení moci nacisty převzal jako 27letý textilní obchodní dům Alsberg v Duisburgu poté, kdy jeho židovští vlastníci utekli. Později převzal další předtím židovské obchody.

Sbírka, kterou zdědila loni zesnulá manželka pořizovatele, obsahuje 700 šperků v odhadované ceně 150 až 200 milionů dolarů.

Diamant v aukci.Zdroj: DK

"K parádním kusům aukce patří prsten od Cartiera s rubínem ,holubí krve´, který má 25,59 karátu a odhadovanou cenu 15-20 milionů dolarů (na snímku ze zdroje OÖN). Podle experta domu Rahula Kadakii je mimořádný i diamant tvaru kapky ,Briolette of India´ s dobře 90 karáty na náhrdelníku, kde je lemován velkým počtem malých diamantů," napsaly OÖN. První aukce ve středu vynesla 156 milionů dolarů.

Poslední aukci této úrovně pořádal Christie´s v roce 2011, kdy prodával sbírku Elizabeth Taylorové. Během dvou dnů přinesla 145 milionů dolarů.

Podle "Forbese" zanechala Heidi Hortenová jmění 2,9 miliardy dolarů.

S Putinem by si zatačila znovu

Bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneisslová (FPÖ) hovořila pro BBC i o sporném hostovi na její svatbě v srpnu 2018 v Gamlitzu. Tehdy si v dirndlu zatančila valčík s Vladimírem Putinem a přidala mu hluboké "pukrle".

"Ničeho nelituji," řekla nyní 58letá ve vysílání Hardtalk na otázku moderátora Stephena Sackura, jestli pozvání diktátora bylo chytrým nápadem. Tanec ani hluboká úklona, kterou dáma udělá po zatančení s gentlemanem, nejsou nic, za co by se měla stydět. Udělala by to znovu. Sackur chtěl přesně vědět, zda by opravdu tančila s mužem, kterého mezinárodní trestní soud vyšetřuje kvůli válečným zločinům, a Kneisslová, dnes žijící v dobrovolném exilu (snad i pro obvinění, že dělá špionáž pro Rusko) v Libanonu, odpověděla protiotázkou, co mají tyto dvě věci společného… Zdroj: OÖN