"Označuje se za transgenderní, neztotožňující se s pohlavím, které jí bylo určeno při narození, a u soudu chtěla být oslovována svým ženským křestním jménem Vanessa. Bylo jí to splněno," uvedl Kurier.

Je příznačné, že rakouské noviny jednou popisují obviněnou jako muže, jindy jako ženu… Ve spise státního zastupitelství je veden jako muž a má mužské křestní jméno. Bulvární Exxpress ho jmenuje jako Paul S., jak se také přihlašoval na okresním magistrátu, píší o něm dále, že se delší dobu cítil být transgenderem, pohyboval se ve vídeňské scéně LGBTQ a označoval se sám za ženu. Již jako mladý muž se rozhodl být ošetřovatelem seniorů…

Obžalovaný Slovák Paul S., kterého přátelé označují za milého a vstřícného, ​​pracoval v domácnosti pozdější oběti jako pečovatel. Dlouho se cítil jako transgender, byl aktivní na LGBTQ scéně ve Vídni a popisoval se jako žena. Na svých profilech na sociálních sítích se někdy objevuje jako muž a někdy jako žena.

Právě proto ho prý důchodce škádlil a urážel. Alespoň to tvrdí obžalovaný. Státní zástupce to považuje za čistě ochranný úskok, protože podle jejich názoru pozdější oběť ani nevěděla, že sestra chtěla být vnímána jako žena.

Jedenáctkrát bodla…

Žalobce popsal, že ze Slovenska pocházející obviněná(ý) se v den činu pohádala s přítelem a opila se. Potřebovala "ventil" a při chybějící kontrole svých impulsů ve spojení s alkoholem se pustila do 82letého seniora, popisovaného jako veselý člověk a příjemný pacient, ochrnutý na pravou stranu. O transsexualitě své pečovatelky nevěděl. Ta ho jedenáctkrát bodla… V krvi měla přes tři promile alkoholu, napsal MeinBezirk.at.

Obhájce uvedl, že jeho klientka chtěla být od dětství děvčátkem. Pečovatelskou práci o 82letého jí sjednala matka, která se o něho také starala. Zpočátku byl jejich vztah dobrý, 24letá mu říkala dědo… Podle advokáta pak došlo k jejímu rozchodu s přítelem, který se dozvěděl o údajných přehmatech starého pána v Rakousku.

"Vanessa" sama vypovídala o problémech v dětství, o manželství (s mužem), prostituci, alkoholu, drogách a rozvodu. Po psychiatrické léčbě schizofrenie se její život uklidnil.

Její první turnus jako pečovatelky v Horních Rakousích proběhl podle ní velmi dobře. Potom vyprávěla sestře 82letého pacienta, že je transcendentní, a ona to odmítla. Senior na ni ale začal křičet. V den události si zapomněla vzít své tabletky, "slyšela kolem sebe kroky" a děda byl špatně naladěn… Přítel po ní po telefonu dopoledne požadoval, aby dala výpověď, pohádali se, večer vypila něco vína a 82letému řekla, že u něho skončí. On ji požádal o pivo, ale kvůli diabetu mu jej nedala. Došlo k hlasité hádce, ale ona už se na nic z ní nepamatuje. Viděla jen, že "opa" je samá krev, a měla strach, že v domě někdo je. Když nikoho nenašla, vyvodila z toho, že to spáchala ona…

Soud jí dnes uložil 20 let a umístění v zabezpečovací detenkci. Den činu popsala jeho nevlastní dcera. Podnětem k útoku mělo být kromě sexuálního obtěžování také hádka s obžalovanou kvůli čokoládě, pivu a nenabitému holicímu strojku. „Byla jsem ten den u taťky jako skoro každý den a ta věc s holítkem mě pobavila,protože na hlavě mu zůstalo pár chlupů," vypověděla s pláčem. "S ,Vanessou´ neměli žádnou hádku…"

Že slovenská pečovatelka je mužem, věděla z rodiny jen ona, ani tatínek ne. "Já to o ní nikomu neřekla, abych ji ochránila, protože snad to ani nechtěla a mně to bylo jedno, já ji akceptovala jako ženu…"

Arnold Schwarzenegger má "budíka"

76letý slavný herec a silák dostal 18. března v USA kardiostimulátor. Pár dnů poté už zase "tlačil" svému životnímu prostředí a nikdo si ničeho nevšiml, napsal DK.

Ve svém podcastu „Arnolds’ Pump Club“ přidal, že teď je o trošku víc strojem. Jeho srdeční rytmus bude pravidelně kontrolován. Vážný trénink prý sice nyní chvíli nebude provozovat, pro práci na druhé řadě akční komedie Fubar, ve kterém hraje agenta CIA, bude ale příští měsíc připraven k nasazení.