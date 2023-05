Vyškolený pečovatel o seniory, který pracoval jako "zdravotní bratr" na pooperační stanici mnichovské kliniky, přiznal, že usmrtil pacienty ve věku 80 a 89 let a tři další se pokusil zabít, dva z nich opakovaně. Jako motiv uvedl, že chtěl mít svůj klid a nemuset pracovat. Proto pacienty "zklidnil", aby měl čas ke spánku nebo k hraní si na mobilu. Na otázku, jak by to bylo dál, kdyby se jeho činy neprovalily, řekl, že by pokračoval.

Do zabezpečovacího ústavu po odpykání trestu, jak požadoval žalobce, soud obžalovaného neposlal mj. proto, že je ještě velmi mladý, činů lituje, nebyl ještě trestán a má před sebou dlouhou dobu ve vězení. Sice hodně pil, ale ve vazbě neprojevoval žádné symptomy odvykacích procesů. V nemocnici, kde také pil, nikoliv ale na "totáč", vždycky jen ke kocovině, byl nápadný silnými voňavkami k přehlušení odéru alkoholu. Soud přihlédl také k posudku znalce, že posuzovaný je nebezpečný, ale ne moc. Uložil mu také doživotní zákaz pracovat v pečovatelských odbornostech.

V rychlíku je zdravil Hitler

V railjetu č. 661 rakouské železnice z Bregenzu do Vídně v neděli večer krátce před cílovou stanicí zazněly ve 21.30 z reproduktorů pasáže z jednoho Hitlerova proslovu, provázené záznamy volání Sieg Heil. David Stögmüller, poslanec Národní rady za Zelené, který vlakem také cestoval, řekl, že průvodčí vlaku zkoušela "proslov" zastavit, ale marně.

ÖBB ještě v neděli incident potvrdily: "Bohužel došlo v jednotlivých vlacích k iritujícím hlášením, od jejichž obsahu se jasně distancujeme." Jak se ukázalo, nešlo o ojedinělý případ, na twitteru psali uživatelé o podobných událostech z minulého týdne. Tiskový mluvčí drah Bernhard Rieder řekl na otázku OÖN, že do pondělního rána vědí o třech podobných případech ve zcela odlišných časech v různých vlacích, ale vždy mezi St. Pöltenem a Vídní. Události vyšetřuje policie.

Češi zase v akci?

PNP napsala, že policie zadržela tři muže krátce po odcizení e-kola v ceně kolem 4000 eur ve čtvrtek asi ve 17.30 z půjčovny kol ve Zwieselu. Majitel půjčovny po zjištění ztráty vyjel s autem okamžitě hledat pachatele a dva podezřelé našel v blízkosti, jak s pomocí třetího nakládají e-kolo do auta s českými poznávacími značkami. Dva muži poté autem ujeli, jeden prchal na odcizeném kole. Zalarmovaná policie identifikovala podezřelé vozidlo na B 11 a zastavila je. Na základě videozáznamu z místa činu byli zadržení jednoznačně identifikováni jako zloději. Tři Češi ve věku 26-38 let byli předběžně zadrženi. Odcizené e-kolo už neměli, bylo nalezeno krátce nato v okolí místa činu. Věc vyšetřuje státní zastupitelství Deggendorf s policejní inspekcí Zwiesel. Pachatelé jsou po zjištění totožnosti stíháni na svobodě.

Nesla meč při korunovaci Charlese

Při slavnostní korunovaci Charlese III. měla zvláštní roli poslankyně "toryů" Penny Mordauntová (50) - nesla meč. Na internetu za to sklidila chválu za vytrvalost a outfit - modrý šat s odpovídající ozdobou hlavy - při skoro dvouhodinové ceremonii, napsal Donaukurier. Celou tu dobu držela meč vzpřímeně před tělem.

Pro BBC vysvětlila, že už celé měsíce nebyla ve fitness-studiu, ale před obřadem si vzala lék proti bolesti. Užitečné jí bylo i vzdělání u britské maríny, kde se naučila "třepat prsty", aby v nich udržela krevní oběh. Mordauntová, která v parlamentu vede tajnou radu, doporučuje pro roli "nosičky mečů" také dobrou snídani a komfortní boty.

Dvě hodiny držela poslankyně při korunovaci meč… Zdroj: DKZdroj: Deník/ Redakce

Jak lovili u císaře

Výstava Lovíme byla v sobotu otevřena dnem otevřených dveří s volným vstupem v Mramorovém zámku v císařském parku v Bad Ischlu. Ten býval snídaňovým salonem císařovny Sissi, od roku 1978 fotomuzeem, pak místem pozoruhodných výstav dirndlů, teď je tady do 31. října výstava "Lovíme v Solné komoře".

Připravili ji Alfred Weidinger, vědecký ředitel zemské společnosti pro kulturu, znalkyně folkloru Thekla Weissengruberová a tvůrce oblečení Christof Cremer. "Výstava na téma lovu je kritická a trochu polarizuje, ale je důležitá - Solná komora touto polarizací žije," říká Weidinger. Návštěvníci se vnoří do lesního světa od jeho začátků místa obstarávání jídla přes křížové spojení k umění, kultuře, kulinářství, módě, zbrojní technice, muziky až k pytláctví, odchytu ptáků jako "lovu malého muže" k tématům lovu šlechty a médiím. Vynecháno není ani nevázané nutkání následníka trůnu Franze Ferdinanda - arcivévoda složil 277 779 kusů zvěře, mezi nimi i jednoho tygra… Výstava vypráví historii lovu v regionu, od loveckých rituálů a oblékání k lovecké hudbě. Jsou tu umělecké figury rodiny Heissl, která císaři ze dřeva vyřezala báječné dvanácteráky, staré zbraně jako renesanční pušku s kolovým zámkem, atd. Ve střeleckém kině mají zájemci možnost absolovat první lovecké pokusy…

Od sousedů: V dřevěném člunu sám obeplul svět

Kurátorka Weissengruberová podotýká, že není lovkyní, ale že pro ni bylo šíleně napínavé do tohoto nového světa se ponořit.

Deník OÖN doplňuje, že v Rakousku je kolem 130 000 myslivců, je desetina žen, jejichž počet se za posledních deset let skoro zdvojnásobil. I tento nový aspekt autoři zapracovali do scénáře výstavy. Otevřeno je v dubnu a v říjnu denně od 10 do 16 hodin, od května do září 9.30-17. V pátek 9. června tu bude od 11 do 17 hodin slavnost kultury lovu (vstup zdarma).

Lov za císaře pána. Na snímku jsou v jedné z výstavních sálů zleva Alfred Weidinger, Isolde Perndlová, Thekla Weissengruberová a Christof Cremer. Informace na www.ooekultur.at. Zdroj: OÖNZdroj: Deník/ Redakce

Octařky

Barbara Peterseilová, Eva Ederová a Birgit Stutzová z Tragweinu si založily v roce 2015 firmu na řemeslnickou výrobu octa z padanek. Ovoce fermentují na mošt a ten pak v palírně Dambachler mění spolupůsobením bakterii na ocet. Letos získaly "Zlatou hrušku" za nejlepší hruškový ocet a podruhé nejvyšší rakouské ocenění za nejlepší bio-jablečný ocet s květovým medem. Aktuálně dodávají více než padesátce obchodů s potravinami v Horních Rakousích - velké řetězce nezásobují.

Úspěšné octařky. Zdroj: Zdroj: OÖN