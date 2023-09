34letý pečovatel, který ten den krmil, chtěl kolegyni pomoci a nosorožce od ní odehnat. Byl ale rovněž napaden a zraněn na hrudníku.

Jeti se narodila v africké rezervaci a v zoo Salcburk žije od roku 2009 jako její "nejkooperativnější nosorožec", jak řekla ředitelka Mag. Sabine Grebnerová. Po incidentu nebude jako ohrožený druh utracena a nebude ani izolována od svých soukmenovců. Dodržena bude musí být i pečovatelská rutina. Zoo je do pátku uzavřeno.

Narodil se bílý oslík

V zooparku Röhrensee v Bayreuthu se narodil bílý oslík. Na světě je podle DK celkem jen asi 300 jedinců tohoto rakousko-maďarského barokního osla, většinou žijících v Burgenlandsku. Odtud přišli v rámci kulturního partnerství do Bayreuthu v roce 2015. V Röhrensee se potomek narodil poprvé od roku 2018.

Oslík běloušek.Zdroj: DK

Zabil kladivem manželku

Od včerejška soudí v Augsburgu 59letého muže za vraždu. Loni v říjnu usmrtil v koupelně společného bytu v Meitingenu nejméně třemi silnými ranami kladivem těžkým 1,4 kilogramu do hlavy. Pak kladivem zabil jejich společnou kočku a odjel do Tegelbergu, kde byl druhý den zatčen: svědkové ho poznali, připoutali ho na invalidní vozík a předali policii.

Podle obžaloby poznal svou pozdější o dvanáct let mladší oběť v roce 2021, když pečovala o jeho rodiče v Meitingenu. V březnu 2021 se vzali. "Podle žalobců manželku usmrtil, protože byl frustrován tím, že mu věnovala málo pozornosti," píše DK.

Hlavní líčení bude pokračovat 2. října, dalších osm termínů je rozepsáno do 25. října.

Pečovatel usmrtil seniorku

V Landshutu začal soud se 33letým polským pečovatelem, který měl brutálním atakem zranit v Echingu 89letou ženu upoutanou na lůžku, o kterou se staral. Zlomil jí více kostí, převlékl se a uložil ke spaní. Ráno utekl.

Obviněný bydlel v jejím domě od loňského srpna. V prosinci ji možná v opilosti napadl a utekl. Těžce zraněnou ji našel v bytě syn a 10. prosince zemřela v nemocnici. To už byl útočník ve vazbě - několik dnů po činu se sám přihlásil v Řeznu policii.

Státní zastupitelství vychází z toho, že z důvodu svého konzumu alkoholu nebude za čin odpovědný.

Dělal ostudu v Braunau

V neděli odpoledne táhl ulicí v Braunau muž s namalovanými SS-runami a hákovými kříži po těle; patrné bylo i slovo Ku-Klux-Klan. Doprovázeli ho dva Jack-Russell teriéři, budící dojem značné zanedbanosti. Upoutával pozornost i hlasitými výlevy.

Byl to 68letý občan z Brandenburgu, který se vracel z dovolené se 64letou partnerkou v Maďarsku. Asi se tam trošku hádali, protože policisté, kteří muže doprovázeli k jeho obytnému vozidlu, aby do něj uložili jeho psy, si povšimli znatelných stop násilí v jejím obličeji. Žena uvedla, že ji patner bil.

Hlídka ho zatkla a odvedla na inspekci. Pak byl sice propuštěn, ale psi mu byli zabaveni, "neboť nejen oni, ale i páníček vykonávali ve vozidle své tělesné potřeby," jak napsal DK. Psi byli předběžně umístěni do domova zvířat v Braunau, páníčkovi do auta zakázali vstup a musel v cestě do Německa pokračovat vlakem…

Ledovec vydal oběť po půlstoletí

Dva turisté našli v salcburském Pingau na území obce Fusch na Glocknerstraße v ledovci ve výšce 2800 metrů mrtvolu. Alpská policie ji vyprostila a vrtulník ji snesl do údolí k pitvě. Podle dokumentu, který měl mrtvý při sobě, jde o Hornorakušana narozeného v roce 1917, který v srpnu 1971 zmizel v oblasti Wiesbachhornu. Policie nyní hledá příbuzné, aby mohla identitu muže jednoznačně prokázat.

Doživotí bez mrtvé

Před rokem zmizela osaměle žijící 56letá doručovatelka tisku Kerstin G. z chaty na Würmsee. Její ostatky nikdy nebyly nalezeny. Její sebevraždu nebo dobrovolné vzdálení se soud v Hannoveru vyloučil, protože večer před zmizením koupila chlebíčky pro domluvené setkání s přítelkyní následující ráno…

Nyní senát odsoudil za její vraždu 55letého Roberta E. z Wartburgu na doživotí. S obětí se předtím neznali. U soudu nevypovídal, usvědčily ho ale mj. nalezené krevní a genetické stopy. V noci vnikl do chaty, probodl bezbrannou ženu na lůžku, mrtvolu zabalil do ložního prádla a odtáhl do kukuřičného pole za chatou. Později ji nacpal do kufru jejího auta a zbavil se jí na neznámém místě.

Soud měl zjištěné indicie za dostatečné. Jední z rozhodujících byl jeho genetický otisk na kukle, která při činu sklouzla za postel oběti. Usvědčily ho také krevní stopy v kufru vozidla. "To přesvědčilo senát, že E. chtěl vraždou předvést svou moc," napsal DK. "Zneužil ženu k ukojení chtíče a zvýšení svého sebeohodnocení…"

Žil řádně, při stresových situacích mizel i na týdny do přírody. Tentokrát pro domněnku, že jeho strýc je ve skutečnosti jeho otcem. Pokoušel se najít úlevu v dominanci proti jemu neznámým, bezbranných ženám. "Jde mu o maximální projev moci, o maximální podrobení se oběti," řekl předseda senátu.

K jeho profilu soud konstatoval, že v roce 2002 byl za útok nožem na jemu neznámou ženu odsouzen na pět let. Podnětem mělo být jeho zjištění, že bratr je už šest let drogově závislý. Několik dnů před novým činem napadl 79letou seniorku na lesní cestě ve Warburgu pepřovým sprejem a oloupil ji.

Před posledním skutkem rodině tvrdil, že odjíždí do Portugalska. Ve skutečnosti podle soudu sledoval 56letou oběť na její chatě.

Vyšetřovatelé rekonstruovali i přesný čas útoku na ženu - 11. září 2022 v 00.00 hodiny ohlásil její mobil únik vody. Jak předseda senátu konstatoval, pachatel krátce předtím prořízl vodní lůžko, na němž oběť ležela…

Kardinál čestným doktorem univerzity

Vídeňskému arcibiskupovi kardinálu Christophu Schönbornovi byl propůjčen čestný doktorát Palackého univerzity v Olomouci, napsal DK. Převzal jej jako "jeden z nejvýznamnějších teologů pozdního 20. a začínajícího 21. století" a za znovuoživení teologického učení v Česku po komunismu v rámci dlouhé kooperace s Palackého univezitou.

Čestný doktor u Palackého.Zdroj: DK

V promoční řeči označil "ideu vytváření jednoty státu násilným sjednocováním" za jednu z největších příčin utrpení v nových dějinách. Vedla k vyhánění menšin. Jako příklad uvedl kardinál "odněmečtění" Česka po roce 1945. Tehdy musel i on, narozený roku 1945 v severočeské obci Vlastislavi, a jeho rodina vlast opustit.

Ono "sjednocování" se tehdy stalo s převzetím moci komunisty "olověnou skutečností". "Jedna strana rozhodovala o všem: Zglajchšaltované hospodářství, zglajchšaltovaná kultura, média, která směla znát jen jednu ,pravdu´," popsal kardnál.

Senior to nevzdal

Po čtyřech dnech, četných pátracích akcích a zapojení veřejnosti oznámila policie happy end z Alp u Ga-Pa. Byl tam nalezen ztracený 86letý horolezec. Podle sdělení policie po zdolání vrcholu Alpspitze (2628 m) zatelefonoval manželce, že na hoře přespí, a pak se spojení přerušilo.

Čtyři dny bloudil lesem bez jídla, pil ze studánek. Mobil někde ztratil. Když v neděli narazil na lesní cestu pod Stuibenhütte, lehl si na ni, už silně vyčerpán. Tam ho našel v 15.30 rakouský cyklista a zavolal mu pomoc.

Ještě než seniora vyzvedla horská služba, zavolal manželce. Pak ho odvezli do nemocnice k vyšetření.