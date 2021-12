"Zlatý chlapec"

Karim Adeyemi, 19letý útočník Salcburku, získal v Turině v online-hlasování fanoušků v odborném časopise "Tuttosport" trofej "Golden Boy", určenou nejlepšímu hráči do 21 let.

Při vyhlašování byla samozřejmě probírána i jeho budoucnost - hlavně diskutovaný přestup do FC Barcelona. Adeyemi řekl, že zájem klubu je pro něho ctí, kdyby byla možnost, rád by za něj hrál. "Jeho poradce naopak uvedl, že před několika dny hráč transfer odmítl, a že nejlepší pro něho bude přestup do některého německého klubu - před dokončením jsou jednání s Borussií Dortmund. Na jaře prý ale bude hrát ještě za Salcburk," uvedl list.

Borec ze Salcburku má otevřený svět.Zdroj: Deník/tweet

Golden Boy řídí výbor, ve kterém jsou bývalé hvězdy jako Lothar Matthäus, Pavel Nedvěd nebo Christo Stoičkov. Novou členkou je prezidentka WSG Tirol Diana Langesová. Výbor uděluje čtyři ocenění, také pro nejlepší hráče nad 21 let, nejlepší hráčku a nejlepšího šéfa klubu, manažera. Prezidentkou výboru je Řekyně Lina Souloukouvá, generální manažerka Olympiakos Piräus.

Bavorský kriminální úřad chce zpracovat své zacházení se Sinti a Romy v minulosti, píše Donaukurier. Vysvětluje, že až do roku 1965 platila v úřadě směrnice, která centrálně zachycovala lidi pod hanlivým označením „Zigeuner“. "Bavorsko mělo od císařství až do Výmarské republiky vedoucí roli v postupech proti této skupině a po druhé světové válce v tom pokračovalo," uvedl list.

Romani Rose, prezident Centrální rady německých Sinti a Romů, záměr podle DK uvítal. Se zrušením zmíněné směrnice v roce 1965 rasistické zvláštní řazení Sinti a Romů v bavorském kriminálním úřadě neskončilo. Vyšetřování okolností je jen začátkem. Nyní musí nezávislí historikové prošetřit kontinuitu této věci po roce 1965, dodává DK.

Hledají dvojníky

Agentura z Mühlheimu zajišťující dvojníky známých osob má problém - nenachází nikoho podobného novému spolkovému kancléři Olafu Scholzovi (63), píše DK. "Nikdo se neohlásil, to je neuvěřitelné," říká v listě Jochen Florstedt (71) z agentury. Od roku 1998 zprostředkovává pro film, televizi a firmy dvojníky. Toho za Scholze hledá už tři roky. Žádána je momentálně kompletně nová vláda. Vedle Scholze především Robert Habeck a Annalena Baerbocková, ale také Karl Lauterbach a Christian Lindner. V nabídce agentury už jsou třeba Ursula Waneckiová jako dvojnice Merkelové, nebo dvojník Obamy…

Dvojníci jsou využíváni k reklamním spotům, k satirickým show a firemním akcím jako třeba vánočním večírkům a oslavám. Za vystoupení pobírají 800 až 2000 eur.

"Jsou tisíce lidí, kteří vypadají jako Olaf Scholz nebo Annalena Baerbocková," je si Florstedt jist. "To ale samo nestačí. Na jejich podobnost s někým musí často upozornit jejich přátelé nebo rodina, a pak se teprve o ,dvojnictví´ ucházejí…"

Vedle věku, velikosti, postavy a barvy vlasů jsou nejdůležitější forma hlavy a obličeje s nejvýraznějšími detaily - očima, rty, nosem. Všechno musí souhlasit s "originálem". "A já jsem velmi kritický, beru jen nejlepší," popisuje Florstedt svůj výběr. "Ze sto uchazečů můžu devadesát ,vysypat´ do popelnice…"

Je pravý, nebo ne?Zdroj: Deník/čtk

Na otázku, jak to, že se k Scholzovi dosud nikdo nepřihlásil, Florstedt pro Süddeutschen Zeitung řekl: "Domnívám se, že mnoho lidí má strach, že by je pak sociální média ,zpustošila´. Za Merkelové to ještě nebylo tak extémní…"

Čtrnáctiletý zabil 13letého…

Soud v Heidelbergu odsoudil po šesti týdnech jednání se 40 svědky a nad spisem o 4000 stranách nepravomocně 14letého obžalovaného na devět let za úkladnou vraždu o rok mladšího chlapce, napsal DK. "Co se ale přesně stalo, zůstalo nevyjasněno," uvedl list.

Popsal hrůzný obrázek, který policisté uviděli 24. února v lese u Sinsheim-Eschelbachu: nezletilce s nožem v ruce a u jeho nohou mrtvolu chlapce. Na místě byla ještě 12letá dívka.

Soud nabyl přesvědčení, že oběť byla do lesa vylákána. Obžalovaný tam v úmyslu usmrtit sedmkrát bodl poškozeného nožem do zad a krku. Ten zemřel na místě.

O dívčině roli ve věci se spekuluje. Mladíci si vzájemně neznali, ale oba znali dívku. Oficiálně byla motivem činu žárlivost, ale pohnutky soud neuvedl. Proces probíhal s vyloučením veřejnosti. Oběť a pachatel měli občanství německé a turecké. Obžalovaný loni v listopadu těžce zranil nožem spolužáka na reálce v Östringenu. Jako tehdy ještě trestně neodpovědný šel na psychiatrii a zahájil tam program neužívání násilí k řešení konfliktů…