Netopýři, které v prosinci zachraňovali z výškového domu ve Vídni, kde se chtěli pokusit přezimovat, se teď probudili ze zimního spánku v útulku Vösendorf, kam byli převezeni ochránci zvířat. Odtud se teď vydávají domů, do jižní Evropy, píší OÖN, které příhodu zapsaly do rubriky Happy end.

Víkend muziky ve Viechtachu

Ve Starém špitálu ve Viechtachu bude znít o víkendu hudba. V pátek program zahájí "one-man-band" King Automatic z Nancy, který hraje už skoro 30 let na různé instrumenty (varhany, kytara, harmonika, percussion) "garážový rock" se soulem a punkem (vstupné 10 eur, od 20 hodin). Sobota bude věnována Ukrajině. Kapela Kalaska z Augsburgu poskytuje od začátku krize na Ukrajině útulek pro 20 uprchlíků ve svých zkušebnách, studiích, ateliéru a kancelářích v Obergriesbachu. Na podporu rodin zřídila Kalaska konto "a home for everyone", kde ve čtvrtek v poledne bylo 20 543 eur. Členové kapely alternativního grunge rocku zahrají ve Viechtachu od 20 hodin zadarmo, za poskytnutí příspěvku pro Ukrajinu.

Všeuměl z Nancy zahraje za humny.Zdroj: Deník/PNP

V neděli bude na řadě combo "Rocksteady got Soul-Revue" z Jamajky s hity reggae a soulu sedmdesátých let. Keith & Tex featuring Rudy Mills z Kingstonu jsou známi z legendárního studia 1. Na turné šesti zeměmi Evropy se představí v neděli od 21 hodin i ve Starém špitálu. Na snímcích jsou King Automatic (foto Deník/PNP/Lola Turm Satana Malisz) a uprchlíci z Ukrajiny v péči Kalasky.

Uprchlíci v péči muzikantů.Zdroj: Deník/PNP

Vytáhli srnce oknem

Srnce uvíznutého mezi dvěma domy zachraňovali policisté ve Stadtprozeltenu v Dolním Francku, napsal Donaukurier. Občan jim nahlásil, že zvíře "zabloudilo" na střeše, sklouzlo a bylo "zajato" mezi dvěma domy. "Protože se sotva mohlo pohybovat, policisté ho v úterý večer vytáhli oknem do bytu. K uklidnění mu přetáhli deku přes hlavu a pak ho odnesli a vypustili na břehu Mainu," uvedl list.

Z tísně mu pomohli lidé.Zdroj: Deník/DK

Za záchranu zaplatí

Čtyřčlenná skupina turistů z Německa s devítiměsíčním dítětem a bez odpovídajícího vybavení, zčásti v šortkách, se začátkem dubna dostala na Storschitzu v Bad Eisenkappelu (1759 m) do tísně, napsaly OÖN. Do bezpečí je dopravovali horští záchranáři, dva alpští policisté a vrtulník. Náklady nasazení mají uhradit. Je to 3558 eur… Důvodem je jejich velká nedbalost. "Sami se dostali do tíživé situace, ačkoliv byla absolutně zbytečná," řekl mluvčí policie Christian Leitgeb. Turisté se mají před cestou vždycky informovat o trase, sněhové situaci a předpovědi počasí.

Při hrubě nedbalostním jednání je náhrada nákladů pomoci zakotvena v zákoně o policii z roku 2018. Loni byla v Korutanech předepsána ve 22 případech, v roce 2020 jedenáckrát, rok předtím 39krát.

Královna s poníky

Také linecký deník OÖN se připojil k oslavě celoživotního nadšení královny Alžběty II. pro koně, jak je rozjela Royal Family k jejím 96. narozeninám v sociálních médiích. Nechala v nich zveřejnit fotografii královny v dlouhém zeleném kabátě, jak stojí mezi dvěma sněhobílými pony jmény "Bybeck Katie" a "Bybeck Nightingale". Panovnice se tak nechala vyfotografovat v březnu na zámku Windsor.

Královna a její miláčci.Zdroj: Deník/OÖN

Foto: Deník/OÖN/Henry Dallal/Royal Windsor Horse Show

Nabízí se šestinásobný jackpot

V neděli může padnout šestinásobný jackpot rakouského lotta 6 ze 45. Je osmý v historii této hry. Sólovému výherci by mohl přinést kolem 6,6 milionu eur.