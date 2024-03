Žadatelům o azyl karta místo hotovosti

Ve čtvrtek dostanou žadatelé o azyl ve čtyřech vybraných pilotních bavorských obcích karty Mastercard místo hotovosti. "Tím mají být sníženy motivace k přistěhovalectví," píše DK.

Pět týdnů po premiéře v Hamburku tak přicházejí další azylanti. „Nově přicházející žadatelé dostanou už od zítřka platební karty s dobropisem na služby. Žadatelé, kteří už jsou v Německu, dostanou karty rovněž téhož dne, ale dobropisy budou vybaveny až 1. dubna, protože hotovost na březen už dostali," říká státní sekretář vnitra Sandro Kirchner. V Hamburku zavedli platební kartu už v polovině února. V Bavorsku je vystaví nyní v okresech Fürstenfeldbruck, Traunstein, Günzburg a v samostatném Straubingu.

Od sousedů: Miliony rozdělí výbor občanů

"Platební karta neřeší všechny problémy, ale důležitou část z nich," řekl premiér Markus Söder (CSU). "Materiální příspěvky jsou lepší než peněžní, Bavorsko jimi vydává znamení pomoci a ne k transferu hotovosti do zahraničí." Bavorsko je v realizaci plánu důslednější než jiné spolkové země, k výplatě hotovosti redukovalo částku na 50 eur. Karta nemůže sloužit k nákupům online, možné nejsou ani převody na třetí osobu či dokonce do zahraničí. Podle Södera bude postupně vydána asi 70 000 osobám starším 14 let. Koncem ledna se 14 ze 16 spolkových zemí SRN shodlo na zavedení jednotné karty, která má být zrealizována do začátku léta.

Za polití manželky horkým olejem doživotí

Okresní soud v Řeznu uložil doživotní trest 33letému muži za pokus vraždy s těžkým zraněním. Senát má za prokázané, že loni v květnu polil svou partnerku od něho odloučenou horkým olejem. Žena ten den k němu přivedla na návštěvu dva společné syny. Ti byli zraněni cákajícím olejem…

Činem chtěl obžalovaný odmítnout "finální porážku" v mocenském boji s manželkou, řekl předseda senátu a poukázal na vyjádření odsouzeného v chatech. "Celé týdny v nich ,maloval´, jak on nebo někdo jiný ženu zabije, nebo jí zničí její pěknou tvář…", řekl předseda senátu.

Od sousedů: Řezno rozsvítilo 15 umělců světla

Německo pustí fotbalové public viewing

Při fotbalovém mistrovství Evropy v tomto létě má být tzv. public viewing pod širým nebem možný i po 22. hodině. Z 51 utkání začne 26 ve 21 hodin a ministerstvo životního prostředí povolilo časově omezenou výjimku z dodržování obvyklého standardu hluku po celou dobu šampionátu. Podmínkou je souhlas pořadatelů a obcí.

Finové jsou nejšťastnější

Posedmé za sebou je Finsko zemí s nejšťastnějšími obyvateli na světě. Vyplývá to z každoročně vydávané zprávy, která byla zveřejněna ve středu k mezinárodnímu dnu štěstí. Hodnoceny byly subjektivní pocity spokojenosti lidí v této zemi žijících v letech 2021-23. Rakousko spadlo z 11. místa na čtrnácté.

Za Finskem jsou na špici Dánsko, Island, Švédsko a Izrael. V tabulce je 143 zemí.