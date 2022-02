Vydatná balkánská pomoc

Organizace "Mladí lidé pomáhají", síť církevních skupin ze 120 far mezi Innem a Salzachem, loni nasbírala přes 520 000 eur na pomoc rodinám, které na Balkáně bojují o holou existenci, napsal DK. Loni dali dohromady 450 000, předloni 400 000, jak řekl předseda spolku Hubert Zeltsperger z Obingu.

Skupinám se sešlo od veřejnosti přes 20 000 balíčků pomoci, které byly s 850 paletami potravin i za pandémie bezpečně dopraveny 60 tahači do krizových oblastí Kosova, Albánie, Bosny-Hercegoviny, Černé Hory a Chorvatska, kde stále víc lidí upadá do trpné nouze.

Ředitel sarajevské charity páter Mirco Simič informoval, že nezaměstnanost u nich explozivně stoupla na 37 procent. Obzvlášť situace zasáhla důchodce, kteří musejí žít s průměrnou penzí 200 eur měsíčně. Je také mnoho těch, kteří nemají vůbec žádný příjem. Lidem nahání strach zprávy o dalším zvyšování cen pohonných hmot, elektřiny, mouky, rýže, masa a palivového dřeva. Z far docházejí na centrálu charity prosby rodin o pomoc, a dary z Chiemgau jim nyní opět pomáhají. Za 40 000 eur byly pro Balkán zakoupeny krávy, ovce, prasata a skleníky, 23 000 šlo na přípravu pomáhajících 20 studentů, s nimiž je nadace v pravidelném kontaktu.

Dělají radost chudým na Balkáně…Zdroj: Deník/DK

Umožňují to stovky dobrovolníků z nejrůznějších katolických uskupení od venkovské mládeže, spolku katolických žen, skautů, ministrantů, farních obcí atd. S jejich pomocí se podařilo naplnit 20 000 krabic od banánů na palety centrálního skladu v Kienbergu, odkud vyrážejí týden co týden transporty. Do centrály a do sběrných míst došlo odhadem přes 7000 jednotlivých darů, přestože korona utlumila mnoho sběrných aktivit… Vyšla třeba "Akce Kilo", kterou prosily skupiny mládeže o dary potravin před supermarkety. Takto bylo získáno přes tisíc balíčků, na Balkáně obzvlášť ceněných - mnoha rodinám přinesly hodně radosti o Vánocích.

60 transportů přepravilo 850 tun pomoci, odhadem milion svačin, které jsou obzvlášť ve třech kuchyních pro chudé v Záhřebu, Sarajevu a Prištině denně rozdělovány pro 1500 potřebných. V nemocnicích, domovech seniorů a sirotků zastihuje pomoc zvlášť sociálně slabé. Hubert Zeltsperger zde obzvlášť vyzdvihuje dary firem jako Hipp, Adelholzener a Dr. Oetker, které dávají k dispozici často celé soupravy tahačů se zbožím. Firmy dávají ročně přes 500 palet zboží ze svého sortimentu. Prezident spolku jmenovitě oceňuje také obec Kienberg a její radu, která jim poskytla objekt k přípravě transportů. Podrobnosti na www.junge-leute-helfen.de.

Jak padaly k rekordu

Dvojčata Julia a Stephanie Müllerovy z Mnichova, v sociálních médiích známá jako "squattwins", vytvořila v dolnobavorském Bayern-Parku v Reisbachu další svůj světový rekord - 115krát zdolaly nahoru a dolů během dvanácti hodin věž volného pádu. Volným pádem proletěly celkem 10 695 metrů, píše DK.

O jejich rekordním pokusu náš web informoval opakovaně. Rekapitulujme, že věž volného pádu "Voltrum" je 109 metrů vysoká, dráha pádu v ní měří 93 metry. Při testování před několika týdny nechali gondolu pro celkem 24 "padačů" klesat ze 109 metrů, napřed jen s loutkami, pak se zaměstnanci parku a výrobce zařízení Funtime. Ve volném pádu dosahuje gondola rychlosti až 113 km/h. "Cestující" jsou zajištěni jen v bocích.

Při akci byly vybírány sponzorské dary pro výzkum pomoci dětem nemocným rakovinou. Sešlo se přes 6000 eur.

Bavoři tankují nejlevněji

Aktuálně rekordní ceny pohonných hmot v Německu nezasahují v Bavorsku řidiče tak tvrdě jako jinde, napsala PNP. Super E10 i nafta tu byly dokonce nejlevnější ze 16 zemí SRN. Litr E10 stál 1,720 eura, o 4,6 centu méně než v nejdražších Brémách. Nafta byla za 1,647 eura, o dva centy levnější než Dolním Sasku.

Živý Potterův skřítek

Hrabáči kapští jsou v zoo velmi vzácní. Začátkem ledna se v britském Chesteru narodil jeden, který jako by vypadl ze světa Harryho Pottera, napsal Donaukurier. Proto také hned dostal jméno Potterova domácího skřítka Dobbyho. Aktuálně ho ošetřovatelé ještě hlídají před tlačenicemi při krmení - hrabáči-rodiče jsou pověstní tím, že jsou v zacházení s mláďaty trošku nešikovní, říká expert White.

Je to poprvé za 90 let historie zahrady, že se tu hrabáč narodil. Jeho rodiče Oni a Koos jsou staří osm a šest let. V evropských zoo žije jen 66 hrabáčů, na světě kolem 110. V noci aktivní zvířata pocházejí z africké Subsahary, kde vyčichávají termity a mravence a vylizují je jazykem dlouhým až 25 centimetrů, říká manažer zoo Dave White.

Hrabáč jako od Pottera!Zdroj: Deník/DK

Šťastný příběh

popsaly linecké OÖN. Tří jehňat, kterým uhynula maminka, se ve Pfotenhilfe v Lochenu (okr. Braunau) ujala fenka Rosi. Foto: Deník/Pfotenhilfe

Sirotci našli kamarádku maminku…Zdroj: Deník/Pfottenhilfe

Bedřich Engels se vrátil

S téměř 60letým zpožděním se městské knihovně v Mönchengladbachu vrátila kniha Bedřicha Engelse. Poslal ji s omluvným dopisem z jižní Francie zpátky 81letý čtenář, který si ji vypůjčil. "Měl štěstí, knihovna mu nenaúčtovala žádnou sankci," napsaly linecké OÖN a zařadily zprávu do rubriky Happy end.

Beethovenové ve sporu

5. října 1812 přijel Ludwig van Beethoven k bratrovi Johannovi, váženému lékárníkovi a majiteli "Wasser-Apotheke", do Lince, kterému chtěl rozmluvit, aby si bral jeho hospodyni Theresii. Důvodem odporu hudebního génia byla její nemanželská dcera Amalia (6).

Ludwig "pěnil" a "rozhýbával Boha a svět", aby jméno Beethoven uchránil této "ostudy". Pomoc hledal u biskupa a dokonce u policie, aby nehodnou ženu dostal z bratrova domu, popisují OÖN. Nebylo to nic platné. "Měsíc nato, 8. prosince 1812, právě linecký městský farář, u kterého Ludwig také intervenoval, tento pár oddal. Beethoven se pak rozhněvaně ubytoval v hostinci Stadt Frankfurt na Hlavním náměstí 34, aby nemusel žít ,s ostudou´ pod jednou střechou. Dva dny po bratrově svatbě Ludwig město opustil. Dnes je jeho pobyt v Linci ,přikrášleně znejasňován´ zdůrazňováním, že tu Beethoven pracoval na své 8. Symfonii. Že spor nerovných bratrů zůstal dodnes uchován, tomu vděčíme dlouholetému řediteli Městského muzea Nordico, v roce 2009 zesnulému Georgu Wachovi. Ten probral historii staré Wasser-Apotheky a uzavřel, že mladá fešná Theresia Obermayrová v domácnosti tehdy 36letého lékárníka nebyla jen hospodyní, ,ale něčím víc´. Pro následníky pak budiž zaznamenáno, že lékárník po sňatku adoptoval malou Amálii…"

Z lineckého náměstí.Zdroj: Deník/OÖN

Příběh OÖN ilustrují obrázkem "místa činu". Domy číslo 10 a 11 na náměstí jsou z roku 1595. V roce 1866 byly spojeny společnou fasádou a roku 1950 renovovány v historickém stylu. Původní č. 10 měl od roku 1685 hostinec, od 1771 zvaný Černý orel, později U Města Frankfurtu. Zhruba od 1904 patří spojená nemovitost k linecké Staré radnici. Na snímku je vpravo od radnice hostinec U Města Frankfurtu. Foto: Deník/OÖN/Archiv Lince

Všechny dosud zveřejněné příspěvky na toto "Schinkovské" téma minulosti města linecký deník nabízí na nachrichten.at/linzeraugen, historické fotografie a podněty sbírá na linzeraugen@gmx.at.

Konec zákazu mobilů na školách?

Zákaz handy na bavorských školách má být "rozvolněn", píše DK. Školy budou moci samy rozhodnout, zda žáci mohou privátní přístroje o pauzách nebo přes poledne užívat, nebo nadále ne. Ministr školství Michael Piazolo ve středu oznámil, že "otupí" dosavadní striktní zákaz ve školním zákoně. Rozhodnutí, kdy se mobily mohou používat, v jakých prostorách, v jakém věku atd., má vyjít z místních tzv. školních fór tvořených vedením školy, rodiči, učiteli a žáky. Do praxe by norma měla vejít pokud možno začátkem srpna, v praxi tedy po prázdninách.

Nyní je na bavorských školách užívání mobilů zásadně zakázáno, pokud je výslovně nepovolí učitel. Přístroje se musí v budově školy vypínat. Diskutované povolení jejich užívání se nemá týkat národních škol.