Doručovatel nedodal 4000 zásilek

Bývalý poštovní doručovatel z oblasti Seekirchen ve Flachgau neroznesl za deset měsíců 4000 zásilek, napsal DerStandard.

Problémy připravil i úřadům - neroznášel například ani tiskové městské informace a vystavené výměry z Eugendorfu dodával až po pěti měsících. Pošta nyní zjistila, že nepředal asi 4000 adresovaných zásilek, také v místech, kde vypomáhal. Ukládal je ve služebním autě, doma nebo ve své schránce ve služebně.

Od sousedů: Prababiččiny závěsy poslala láhvovou poštou

Mluvčí pošty vysvětloval, že jeden doručovatel roznáší denně kolem 600 dopisů, ze Seekirchenu až 16 500. „Když jich tam denně pár zůstane ležet, bohužel to hned není patrné," řekl mluvčí.

Objednali vraha

69letá Iránčanka a její 41letá německo-iránská dcera z dolnosaského Wolfenbüttelu jsou žalovány za pokus navedení k vraždě, napsal Donaukurier. Měly sjednanému 33letému zabijákovi koncem minulého roku zaplatit 17 000 eur za usmrcení bývalého partnera té mladší. "Vrah" po zaplacení informoval policii, která další setkání sledovala a ženy 2. prosince zatkla.

Po rozvodu se dvojice přela s otcem o právo péče o společné dítě. Podle vůle ženy a její matky neměl 36letý exmanžel takové právo dostat. Podle vyšetřovatelů ho sjednaný vrah neznal.

V Rakousku sedí 150 lidí doživotně

Odsouzení k tomuto trestu tráví za mřížemi v průměru 21 let, jak zjistili vědci Alois Birklbauer a Helmut Hirtenlehner z Keplerovy univerzity, kteří prověřovali 140 spisů těchto vězňů. Kritizovali větší vliv státních zastupitelství na rozhodnutí soudů projednávajících podmíněné propuštění, než mají zprávy z věznic a znalců.

99 % rozsudků se týkalo mužů. Ročně přibývá asi deset na doživotí odsouzených. Po odpykání 15 let je podmíněné propuštění možné. K tomuto termínu musí úřad možnost propuštění přezkoumat, později o to může požádat odsouzený sám. "Je-li povoleno, následuje zkušební doba deseti let. Mohou ji doprovázet další podmínky, například zákaz konzumace alkoholu nebo povinná psychoterapie," vysvětlil Hirtenlehner.

Od sousedů: Cyklistický zážitek zavítá i do Čech

"Nejvyšší šance dostat se na svobodu mají vězni sedící mezi 17 a 23 lety. Vzácněji nebo později jsou propouštěni odsouzení sexuální vrazi a vězni, kteří si před nynějším trestem odpykali kratší odnětí svobody. Šance, že soud propuštění povolí, je v Rakousku kolem 20 procent," bilancují autoři studie. Jen desetina žadatelů je v těchto řízeních zastoupena advokáty.

Cizinci k ráně náchylní

Opilý a s jednou rukou v sádře se v noci na úterý pokusil kolem 23. hodiny napadnout policejní hlídku ve Vídni alarmovanou kvůli vloupání podezřený 32letý Slovák. Je stíhán za to, že přelezl zahradní plot a z parkujících aut odcizil více brýlí proti slunci. Měl být zapojen také do krádeže kol. Alkotest mu ukázal1,02 promile.

K útoku na policisty došlo i v pondělí kolem 18. hodiny v bytě ve Floridsdorfu. Hlídka byla zavolána záchrankou na pomoc proti 21letému řádícímu. „V průběhu úředního jednání se 21letý Somálec svlékl do naha a dlaní udeřil policistu do tváře. Kromě toho vrazil do policistky a poškrábal její kolegy na obličeji a zádech. Byl předběžně zadržen a převezen do nemocnice, zranění policisté mohli ve službě pokračovat," uvedla zemská policejní direkce.

Psí daň v Bavorsku dala 38,25 milionu eur

Rekordní částku získaly loni obce a města z poplatku za držení psů. V roce 2013 to bylo "jen" 25,38 milionu, roku 2021 už 36,07 milionu. Na občana Bavorska to bylo průměrně 2,87 eura. Nejvíc ve Fürthu 5,05, nejméně v Pasově 1,08 eura.

Seniora dlouho hledali

Pět měsíců po svém zmizení byl senior v Aschaffenburgu nalezen mrtvý. Koncem března našla tělo 72letého pacienta tamní kliniky v hustém ostružiní zdravotní sestra. Muž byl ve stacionárním ošetřování a nemocnici opustil večer koncem loňského října. Hledala ho pak po okolí policie se záchrankou a personálem kliniky mj. s pomocí psů a dronů. DNA potvrdila, že ostatky ve křoví jsou jeho.

Ortoped byl na ženské

Ke dvěma letům odnětí svobody s tříletou podmínkou odsoudili ve Schweinfurtu lékaře za to, že pacientky a zaměstnankyně tajně filmoval na záchodě nebo zneužíval při vyšetřování. Bylo to kvalifikováno jako sexuální zneužití s využitím úředního poměru. Podle soudu bylo jeho oběťmi osm žen v letech 2016-20. Mj. masíroval pacientky při vyšetřování prsou, ačkoliv k tomu nebyl žádný medicínský důvod. Dvě ženy zaměstnané v jeho praxi filmoval skrytou kamerou na toaletě.

Rybičky připluly zpátky

Jak jsme informovali, ve Waldkraiburgu východně od Mnichova někdo odcizil ze zahradního rybníčku 80 zlatých ryb. Tři dny po odhalení této krádeže majitel "hejna" zjistil, že všechny zase v nádrži plavou! "Kdo je odcizil a vrátil, zůstává podle policie zatím neznámo. Orgány vycházejí z toho, že jde o ,litujícího pachatele´," napsal DK.