V řadě míst by prý mohly o silvestru znít kravské zvonce, známé z léta. Aby nahradily petardy, k tomu vyzvala v sociálních sítích i Allgäu GmbH. "Je to zvuk, který k Allgäu pasuje," řekla mluvčí společnosti Simone Zehnpfennigová v Kemptenu.

Ke stejné akci proběhly sociálními sítěmi loni tisíce výzev s heslem „S' Allgäu schealed“. Iniciátoři tehdy zůstali neznámí. Podle Zehnpfennigové nemohli firmám a občanům "zakazovat" odpalovat privátní ohňostroje. Pandémie situaci pozměnila a aktivisté vyhlásili svou akci znovu jako alternativu k dělbuchům a raketám, která je i pro zvířata lepší. Těm, kteří kravské zvonce doma nemají, Zehnpfennigová doporučuje pozdravit 2022 tím, co máme po ruce, třeba trumpetou nebo bubnováním, píše DK.

Na okraj pak klade otázku, jak se tento hudebně-pastevecký nástroj správně nazývá, zda i námi užívaný Kuhglocke, nebo Kuhschelle (schealed). Nabízí zasvěcený výklad "allgäuského praděda" Alberta Voglera z Oberstdorfu, ale v googlu jsme jej nenašli, tak si poslužme naším wikislovníkem: Kuhschelle je za 1. v technice objímka, za 2. třmen, za 3. (zastarale) okovy, pouta, za 4. (v kartách) kule, kára. Včil mudrujte, Češi! Foto: Deník/DK/Tobias Schuhwerk

Prémie za očkování?

Rakouský kancléř Karl Nehammer (ÖVP) si prý dovede představit bonus 500 eur za doočkování proti covidu jako pozitivní signál před zavedením očkovací povinnosti, píší OÖN.

Navrhla jej šéfka SPÖ Pamela Rendi-Wagnerová a myšlenku podpořil vicekancléř Werner Kogler (Zelení). Nehammer řekl, že by to byl velmi dobrý přístup, motivovat k očkování také pozitivním příkladem. "Jedno je ale jasné - nemůže se týkat jen těch, kteří pro vakcínu přijdou nově, ale i všech, kteří už se očkovat nechali," dodal.

Obhajuje také dřívější zavírací hodinu o silvestru. Vláda nejprve chtěla povolit oslavy příchodu nového roku v lokálech, ale pět dnů nato zavedla jejich uzavření do 22 hodin. "Lituji občanů, ale podle expertů je to nezbytné," řekl Nehammer. Změnu odůvodnil rychlým šířením varianty Omikron Evropou, která je například ve Vídni už dominantní. Má porozumění proti hlasité protesty branže, ale ujišťuje: "Nikdo nechce nikoho týrat nebo kazit obchody jiným, ale virus je nebezpečný…" Pevné je podle něho zavedení očkovací povinnosti od února.

Od sousedů: Soudí dva afghánské bratry, kteří zabili sestru...

Lékaři "koupení" vládou

DK napsal, že v prvním roce vypsání prémie bavorské vlády pro usídlení lékařů v obcích do 20 000 obyvatel s nedostatem odborníků (u psychiatrů pro mládež do 40 000) získalo podporu k otevření ordinace 143 zájemců, z toho 79 praktiků. Řekl to ministr zdravotnictví Klaus Holetschek v Mnichově. Uchazečům zemská vláda poskytla "za podpis" prémii až 60 000 eur. Dotaci získali i studenti medicíny, kteří se zavázali usídlit se později v dotčených místech.

Zabíjení kuřat s problémy?

Chovatelé nosnic v Německu varují před zákazem usmrcování vylíhlých kohoutků, který má platit od 1. ledna, píše DK. Nelíbí se jim, že novela od 2024 také určuje, do jakého stáří může být pohlaví kuřat zjišťováno ve vejcích, aby se z nich kohoutci vůbec nemohli vyklubat. Od sedmého dne sezení na vejcích má být likvidace zakázána, protože embrya v nich už pociťují podle ministerstva bolest. Podle předsedy svazu dotčených Hennera Schöneckeho k tomu dosud podmínky nevytváří žádná technologie. "Žádná ,vajíčkárna´ přece nevloží miliony do systému, který za tři roky nebude platit," říká. DK dodává, že ročně v Německu zabíjejí přes 40 milionů kohoutků krátce po vyklubání, protože jejich chov se líhním nevyplácí - nesnášejí vejce a méně přibírají.