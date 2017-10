Od voleb se nenechala odradit a přišla třikrát

České Budějovice - Pořádnou volební peripetii zažila Ilona Nováková spadající do okrsku č. 82 v ZŠ Pohůrecká.

V pátek přišla s řidičákem, protože nemohla najít občanský průkaz, ale u komise s ním neuspěla. Vrátila se s cestovním pasem. Volební komise ale zjistila, že je na jméno za svobodna, neboť nový si paní ještě nevyřídila. "Poslali mě domů podruhé pro oddací list, ale bylo už 17 h a musela jsem na chatu. Tak jsem jim řekla, že potřetí se již vracet nebudu. Dojela jsem na chatu, kde jsem našla občanku, a v sobotu se vrátila 20 km, protože jsem prostě chtěla volit," vylíčila Ilona Nováková. "Co mě šokovalo, že mě poslali domů s tím, že je to vlastně jedno, když volit nebudu. To se mě opravdu dotklo, protože je mi jasné, že každý hlas je důležitý!" rozhorlila se zodpovědná volička, která volební místnost navštívila třikrát.



Nejstarší 97letý volič okrsku č. 82, čítajícího 1230 voličů, přišel podle volební komise bez hůlky a ve výborné kondici. Ve volební místnosti si vedl velmi zkušeně. V sobotu v poledne také odvolil populární spisovatel František Niedl, kterého prý žena odtáhla od počítače s rozepsanou knihou.