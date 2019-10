„Probudila mě strašlivá rána, všude byla suť a plameny, strašné horko a dým. Koukal jsem ven a volal o pomoc. Obvodová stěna byla pryč. Naštěstí jsem byl sám doma, takže jediné co jsem chtěl, bylo dostat se pryč. Pomohli mi hasiči,“ popisuje první okamžiky po výbuchu Richard Němec.

Sympatický muž sice působí na první pohled klidně a vyrovnaně, silné emoce a prožitý šok jsou ale stále znát. Když mluví o pomoci ostatních neskrývá pohnutí a oceňuje pomocnou ruku v těžké životní situaci. „Děkuji, ani nevíte, co to pro nás znamená. Jste moc hodní. Děkuji. Moc si toho vážím. Děkuji. Nemáme nic, ani vlastní talíř. Je to obrovská pomoc,“ reagoval na dar Richard Němec.

Jihočeský zmocněnec OS KOVO Jan Janoušek v této souvislosti připomněl, že solidarita je jedním ze základních stavebních kamenů činnosti odborů. „Pokud má být první pomoc účinná, musí být především rychlá. A to platí i pro pomoc v sociální nouzi. Všichni známe přísloví: Kdo rychle dává, dvakrát dává. My to chápeme tak, že s pomocí v kritické chvíli není možné otálet,“ konstatoval Jan Janoušek.

Potvrdila to i vedoucí regionálního pracoviště odborového svazu v Českých Budějovicích Pavlína Jirková. Když totiž Richardu Němcovi v pátek předávala symbolický šek na 90 tisíc korun, byly už tyto peníze připraveny na účtu jeho základní odborové organizace k okamžitému vyplacení. Významně se o to zasloužili odborářští kolegové z domovské firmy Reinfurt – ČR Prachatice, kteří požádali o tuto pomoc už pár hodin po neštěstí.

„Mluvilo se o mrtvých a Richard nepřišel do práce. Dost nás to vyděsilo. Když jsme se dozvěděli, že je v nemocnici, ale není vážně zraněný, volal jsem na Regionální pracoviště našeho odborového svazu do Českých Budějovic. Jednalo okamžitě,“ poznamenal předseda základní organizace odborářů Kuličky při společnosti Reinfurt – ČR Karel Předota. K odborářům se přidala i firma s jednorázovým příspěvkem 30 tisíc korun, který Richard Němec získá v nynějším říjnovém výplatním termínu spolu s pravidelnou měsíční mzdou.

„Ještěže s mým účtem může disponovat také manželka. Já nemám vůbec nic, doklady, bankovní karty, prostě nic. Sanitka mi odvezla v kalhotách a triku. To jediné zbylo. Všechno ostatní zůstalo v troskách domu. Bohužel jsou tam i vzpomínky.

Fotografie, věci po rodičích. To nelze nahradit. S tím se musí člověk smířit. Důležitý je život,“ zdůraznil Richard Němec.

„Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“. Toto staré české přísloví bylo pravděpodobně jedním ze startovacích motorů rozhodnutí OS KOVO založit vlastní speciální Konto živelných pohrom, na němž soustřeďují prostředky, díky nimž je svaz schopen rychle uvolnit okamžitou finanční pomoc svým členům postiženým například požárem, povodní, větrem, krupobitím a podobně. „Prostředky z tohoto konta slouží jako podpora v případě živelných pohrom a dalších nepředvídatelných událostí, jimiž je postižen člen svazu, jeho rodina a majetek,“ dodal zmocněnec jihočeských kováků Janoušek.

Na příspěvcích do Konta živelných pohrom se kromě základních organizací podílí ze svého fondu i Odborový svaz KOVO. „Každý člen přispívá deset korun ročně. Stejnou sumu, jakou činí celkově vybrané prostředky ze základních organizací, pak vkládá přímo svaz. Už mnohokrát se ukázalo, jak je toto konto důležité a jak užitečná je pro naše členy pomoc v krizových situacích,“ řekl Janoušek. V současné době je na tomto zvláštním účtu OS KOVO k dispozici zhruba 13 miliónů korun.

Při pravděpodobně úmyslně způsobeném výbuchu v Lenoře jeden člověk zemřel a devět lidí bylo zraněno. Celkem hasiči evakuovali 19 lidí. Úřady nařídili demolici bytového domu. Richard Němec s manželkou je dočasně ubytován u nejbližších příbuzných poblíž Husince.