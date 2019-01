České Budějovice - Zdravotníci u záchranek bijí na poplach! Odchodem lékařůz nemocnic jsou v ohrožení lidskéživoty!

Kolik lékařů obsadí jihočeské záchranky? | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Akce nespokojených lékařů Děkujeme, odcházíme přináší komplikace i ve stávajícím provozu zdravotnické záchranné služby. Úbytek lékařů v nemocnicích způsobí nedostatek lékařů sloužících u záchranky, což se projeví v horší dostupnosti a efektivnosti téhle služby. Vynucené převozy pacientů mohou skončit v některých případech bohužel i smrtí.



Od března s odchodem lékařů, kteří děkují a odcházejí, poklesnou pravděpodobně i počty lékařů, kteří externě slouží u zdravotnické záchranné služby. Jestliže už teď jezdí sanitky k mnoha případům bez lékařů, co bude v době, kdy odejdou tři tisícovky doktorů, z nichž někteří sloužili také u záchranky?

Černou předpověď, co aktuálně hrozí záchrance odchodem lékařů, nastínil MUDr. Marek Slabý, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a zároveň předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky.



Drožkáři a klaxon

„Odchody lékařů z nemocnic mohou mít negativní dopad i na zdravotnické záchranné služby,“ tvrdí Marek Slabý. „Zdravotnické záchranné služby jsou totiž s výjimkou několika krajů zcela závislé při obsazování služeb na externích lékařích, kteří se kvůli nedostatečnému finančnímu ocenění rekrutují ze zaměstnanců nemocnic. Jestliže tedy dojde k odchodu lékařů z nemocnic do zahraničí nebo do soukromého sektoru, tak hrozí, že řada těchto lékařů přestane pracovat i na záchranné službě. Zde tak vznikne neudržitelný nedostatek lékařů,“ varuje Marek Slabý.



„To povede nejprve ke kolizi se zákoníkem práce, což se z důvodu nedostatku lékařů děje někde již nyní, a po nějaké době budou muset záchranné služby významně omezit počet posádek s lékařem, na což nejsou náš systém zdravotnictví ani veřejnost připraveny.“

Při odchodu lékařů z malých nemocnic, zejména v příhraničních oblastech, dojde k omezování akutní péče, omezování lůžkové kapacity na intenzivních lůžkách a k redukci malých oddělení.



„To znamená, že bude nutno tuto péči přenést na krajská zařízení, kde bude nutno zvýšit kapacitu akutních lůžek a zvýšit obrat na nich,“ pokračuje Marek Slabý. „Vzroste tak počet požadavků na transport pacienta mezi zdravotnickými zařízeními. Při tomto nárůstu musí dojít k situaci, kdy je budou provádět i posádky určené k poskytování primárních výjezdů, což zhorší jejich dostupnost.“



Lékařů do sanitek se nedostává již několik let, a co teprve po odchodu tisícovek lékařů.

„Situaci bohužel nejsou zdravotnické záchranné služby schopny řešit náborem nových lékařů, neboť již několik let je úbytek lékařů u ZZS podstatně vyšší než přírůstek. Především vinou stávajícího systému vzdělávání nejsme schopni přijímat absolventy lékařských fakult, a pro zkušené starší lékaře je tato stresující práce s minimální právní podporou a obrovskými riziky za dané situace finančně i profesně nezajímavá,“ dodává Marek Slabý.



Krizová varianta

Přes šest set tisíc obyvatel Jihočeského kraje na tom není ještě tak špatně jako například v sousedním kraji Vysočina, kde vyhrožuje odchodem z nemocnic každý druhý lékař.

V osmi jihočeských nemocnicích podala výpověď stovka lékařů – 23 výpovědí bylo v Českém Krumlově, 30 v Jindřichově Hradci, 29 v Táboře a 17 v Písku. V ostatních nemocnicích lékaři k nátlakové akci za zvýšení platu a změně podmínek nepřistoupili.



„Celkem se z jihočeských nemocnic rozhodlo odejít 99 z 984 lékařů,“ prozradila mluvčí Jihočeského kraje Kateřina Koželuhová s tím, že z největší z nich, Nemocnice České Budějovice, nedal v rámci této akce výpověď nikdo.

„Pokud ministerstvo zdravotnictví nebude chtít stávající problém řešit a lékaři své výpovědi nestáhnou, v březnu přijde na řadu krizová varianta,“ uvedla náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská.

„Její podstatou bude těsnější spolupráce mezi nemocnicemi, zdravotní záchrannou službou a posílení role holdingu. Pacient by neměl pocítit problém v dostupnosti zdravotní péče a její kvalitě,“ dodala náměstkyně Ivana Stráská.



Starostovo čekání

Bojí se občané o život a mají strach, že zavolaná záchranka přijede pozdě nebo přijede bez lékaře? A přidělává strach šediny zastupitelům?

„O situaci, která může vzniknout na záchrance po odchodu lékařů, jsme se ještě v zastupitelstvu nebavili,“ přiznává Vít Krušina, starosta obce Cizkrajov na Jindřichohradecku.

„Sleduji pozorně situaci a čekám, jak dopadne. Do poslední chvíle totiž nevěřím, že by vyhrožující lékaři byli opravdu schopni odejít. Teprve až situace skutečně nastane, bude potřeba s ní něco udělat.“



Problém se záchrankou řeší v Cizkrajově již několik let od doby, kdy se měla zavřít nemocnice v nedalekých Dačicích.

„Sanitky už teď vyjíždějí většinou jen se zdravotníkem a lékař jede pouze k nezbytným případům. My s tím nic neuděláme ani tenhle stav neovlivníme. Dostupnost záchranky zaručuje stát a je daná zákonem. Zajistit ji je starostí někoho jiného, ne nás,“ myslí si Vít Krušina, starosta Cizkrajova.



Šance na změnu

Optimismus naopak neskrývá psycholožka PhDr. Libuše Šestáková z Českého Krumlova. Již více než čtyřicet let je po těžkém úrazu, ale vážnější obavy z toho, že se za pár týdnů nedovoláme záchranky s lékařem či se nám nedostane potřebné zdravotní péče, nemá.

„Vzhledem ke svým veskrze pozitivním zkušenostem se zdravotnictvím i ke své profesi věřím v zodpovědnost zdravotníků, nejen lékařů, navzdory jejich tristnímu finančnímu hodnocení,“ říká Libuše Šestáková.



„Snažím se příliš nenechat se manipulovat katastrofickými scénáři. Podle mne mají politici a další kompetentní osoby ještě dost času se k léta trvajícím problémům postavit čelem. Zprávy o odchodu více než tří tisíc lékařů do ciziny mi nepřipadají příliš reálné ani uskutečnitelné. Situace se může ještě mnohokrát jakkoliv změnit, jak doufám, k přínosu všech zúčastněných,“ dodává psycholožka Libuše Šestáková.