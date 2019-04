Trhové Sviny – Ve středu opustil rodinu a příznivce 88letý akademický sochař Miroslav Raboch žijící v Trhových Svinech.

S akademickým malířem Miroslavem Rabochem se můžeme rozloučit ve čtvrtek 2. května ve 14 h ve smuteční síni na hřbitově v Trhových Svinech. | Foto: archiv rodiny

Na jih Čech, do Vyššího Brodu, se přistěhoval v roce 1971. Známá jsou sousoší v Horní Plané, Temelíně, Prachaticích, Týně nad Vltavou, Pelhřimově i v Trhových Svinech. Jeho syn Miroslav Raboch nám řekl: „Když se změnila doba, přešel plynule na drobnou keramiku, kterou se stejnou až naivní poctivostí dělal do posledních dnů. Se svou milovanou ženou byl šedesát osm let a byl by rád i nadále… Byl to poctivý, pracovitý a nesmírně šikovný chlap. Pomáhal každému, kdo pomoci potřeboval, a nikdy si na nic nehrál. Bude nám moc chybět…“