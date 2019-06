„Byl nám skvělým otcem, manželem a také dědečkem,“ říkají členové jeho rodiny. „Svět přišel o člověka s velikým srdcem. Nelze necítit zármutek, ale vzhledemk jeho kladnému postoji k životu víme, že by o truchlení nestál, a proto se snažíme vzpomínat na všechny veselé společně strávené chvíle,“ vysvětlil jeho syn a jmenovec Václav Brom.

Muzikant sám komponoval a nacvičoval dětské muzikály, například Zlatá rána, Ozvěna přichází, Zrada nebo vánoční muzikál (Po)Hádka. Napsal také řadu písní.

Pedagogicky působil v ZUŠ Český Krumlov. Podle její ředitelky Aleny Švepešové smutná zpráva zasáhla pedagogický tým, rodiče i žáky. „Jeho oblíbené písničky ze zpěvníků, z muzikálů, z repertoáru populárních zpěváků i kaváren, ale i Mozartův Turecký pochod jsme slýchávali na chodbě školy skrze dveře třídy, kde vyučoval hru na elektronické klávesy dva až tři dny v týdnu po dobu osmnácti let,“ vzpomíná Alena Švepešová. Kolega byl podle ní především praktik a profík v oblasti populárního žánru. „Dovedl velmi brzo děti naučit ovládat klávesy, hrát a současně zpívat, později aranžovat skladby pro různé vokály a instrumenty. Žáci jej měli rádi pro jeho veselou povahu i schopnost vžít se do dětské mysli,“ oceňuje ředitelka. Výuku prý dětem zpestřoval vystoupeními v mateřských školách i domech pro seniory a víkendovými dílnami ve svém nahrávacím studiu. Podle ředitelky ZUŠ do Krumlova dojížděl a málokdy stihl zajít do ředitelny vyřídit administrativní věci, popovídat v klidu o svých plánech s žáky. „Víš, já jsem takovej jinej, byla vždy Vaškova slova, když se přiběhl omluvit nebo obhajovat své osobité pojetí výuky a odlišný pohled na různé věci,“ vypráví Alena Švepešová.

Václav Brom vlastnil nahrávací studio SAXA, hostoval ve skupině Paraván a byl vášnivým sportovcem. Účastnil se maratonských běhů a závodů Železný muž. „Inspiroval nás v mnoha ohledech. Byl vždy pozitivně naladěný,“ vzpomíná syn.

Událost zasáhla i jeho bývalého žáka Štěpána Kuděje. „Pan Brom změnil v dobrém životy mnoha mladých lidí a všichni jsme mu navždy zavázáni a vděčni za to, že jsme tam, kde jsme. Díky tomu na něj nikdy nezapomeneme a vždy tady část jeho zůstane s námi,“ uvedl.

„Vašek byl muzikant tělem i duší, svérázný člověk s dobrým srdcem, dětmi velmi oblíbený učitel. Takový zůstane v našich vzpomínkách,“ uzavírá Alena Švepešová.