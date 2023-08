Poslední rozloučení s Jaroslavem Pardamcem, spoluzakladatelem Nadačního fondu obce Nesměň, se uskuteční v kostele v Besednici.

Jaroslav Pardamec před budovou bývalé obecní školy v Nesměni. | Foto: Deník/Edwin Otta

Mnohé akce byly po dlouhá desetiletí v Nesměni spojené se jménem Jaroslava Pardamce. Rodák z Nesměně byl mimo jiné i dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů, kde působil i ve vedení.

Přípravy masopustu, poutě nebo setkání rodáků, to vše byly akce, které pomáhal Jaroslav Pardamec připravit a organizovat. Letos v červnu se slavilo v obci 110 let od otevření obecní školy a třicet let od založení Nadace obce Nesměň, která později musela být přejmenována na Nadační fond obce Nesměń. Nadaci spoluzakládal Jaroslav Pardamec a byl její dobrou duší. Vypovídá o tom i několik vět z pozvánky, kterou před letošní akcí poslal redakci Deníku s tím, že se hlavně jedná o příležitost k setkání dávných přátel. „Srdečně jsou zváni rodáci, školáci, občané a přátelé Nesměně. Pozvánky s programem budou rozesílány všem, na které máme kontakt, ale prosíme čtenáře, aby informovali také své přátelé o této akci, protože nemáme na všechny rodáky a bývalé školáky kontakt," napsal tehdy velký nesměňský patriot Jaroslav Pardamec. Pod hlavičkou nadačního fondu se konala třeba i divadelní představení pod pergolou u bývalé školy v Nesměni.

Poslední rozloučení s Jaroslavem Pardamcem se bude konat v pátek 1. září 2023 v 10 hodin v kostele v Besednici.