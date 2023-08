Známý obrázek se naskytl po extrémních deštích v neděli a v pondělí na budějovickém Pražském předměstí v sousedství Dobrovodské stoky. Při průtrži, která se přehnala se silným větrem nad Budějovicemi v noci ze soboty na neděli, spadlo kolem 80 mm srážek vodního sloupce, to znamená 80 litrů vody na metr čtvereční. Následky byly patrné i v pondělí 28. srpna 2023. Magistrát zavedl poradenskou linku.

Hasiči čerpají vodu ze sklepa na Pražské v Budějovicích. | Foto: Deník/Edwin Otta

Dobrovodská stoka nezvládla pobrat obrovský příděl vody a v lokalitě, kde je v Nádražní ulici několik areálů řadových garáží, se vylila z břehů. V neděli a v pondělí tak majitelé garáží přijížděli a vymetali vodu a bahno, vytírali a sušili namočené věci. Otevřené dveře garáží pak napovídaly, kde se všude větrá. Obrázek to není neznámý. V horizontu dvou až tří let se pravidelně opakuje. Jedním z problémů jsou mostky na křižovatce Nádražní a Pražské, kde se už několik let připravuje rekonstrukce; naposled byla odložena loni.

Déšť propláchnul Budějovice, Dobrovodská stoka vzala útokem garáže

V Budějovicích na řadě míst čerpali vodu i hasiči. Ještě v pondělí na Pražské třídě nasadili hasiči dvě čerpadla v bytovém domě na Pražské třídě poblíž Budvaru. Podle velitele zásahu Martina Noska by mohlo výkonnější čerpadlo odsát až 10,8 kubíku za hodinu. Hasič po deváté dopoledne doplnil, že čerpají asi hodinu. Podle svědectví obyvatele domu se nedalo v noci poznat, jestli voda přišla dolem z kanalizace, kvůli přetížení z extrémních srážek, nebo zadem přes zahrady. „Bylo to tady jedno jezero. I první schod do domu byl zaplavený. V noci se nedalo ani vystrčit hlavu, jak lilo. Bylo to hrozně rychlý,“ popisoval muž.

A dešťům nemá být ještě konec. Meteorologové varovali před dalšími srážkami. Neměly by ovšem už být tak extrémní.

V souvislosti se sobotní bouřkou a meteorologickou předpovědí svolala primátorka Dagmar Škodová Parmová v pondělí 28. srpna 2023 krizový štáb. „Bouřka byla extrémní, rekognoskujeme terén v celém městě, žádáme městské organizace, školská a sociální zařízení, správu radnice i domů a další o aktuální zprávy o škodách na městském majetku a také o sdělení požadavků. Zároveň přicházíme s nabídkou výpůjček vysoušečů zdarma těm, kteří je potřebují a případně, po domluvě, zajistíme i další materiální pomoc. Zavedli jsme bezplatnou telefonní linku úseku krizového řízení magistrátu s číslem 722 959 340,“ uvedla Dagmar Škodová Parmová s tím, že velmi děkuje všem, kteří pomáhali a stále pomáhají při odstraňování následků velké bouře.

„V současnosti se intenzivně věnujeme například zprůjezdnění komunikací, čerpání vody a vyklízení zatopených prostor. Problémy v souvislosti s přívalovým deštěm vznikly i v budově magistrátu v Jeronýmově ulici, kde došlo k zatopení výtahové šachty a tím k závadě na elektroinstalaci. Výtah byl do skončení servisního zásahu mimo provoz. Aktuálně je ale opraven a zhruba 50 minut už funguje,“ doplnila před 16. hodinou českobudějovická primátorka.

„Upřímné poděkování patří samozřejmě také Městské policii a krizovému řízení magistrátu. Strážníci jsou nyní od soboty v terénu nepřetržitě, stejně jako pracovníci oddělení krizového řízení. Dovoluji si požádat občany, aby i nadále věnovali pozornost vývoji meteorologické situace s ohledem na ochranu majetku a zdraví osob,“ uzavřela Dagmar Škodová Parmová.