Loni v listopadu se v Rudolfově nepříjemně přiblížili hranici, která by znamenala přechod do vyšší kategorie poplatků za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku. Laicky řečeno jde o odpad, který se vyhazuje do černé popelnice. „Už jsme řešili, jak bychom postupovali, abychom se udrželi v limitu. Odpadový zákon je velmi přísný,“ říká starosta města Vít Kavalír.

Odpadový set pro třídění kuchyňského odpadu dostávají domácnosti v Rudolfově. První roznos byl 6. června 2024.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Starosta dodává, že letos je limit 170 kilogramů na hlavu na rok. Počítá se směsný komunální odpad a velkoobjemový odpad odložený do sběrného dvora. Při dodržení hranice 170 kilogramů platí obec 500 korun za tunu. Když se hranice překročí, částka skokově naroste.

Nové nádoby ve dvou vlnách

Rudolfov se podle Víta Kavalíra snaží maximálně snížit množství odpadu, který putuje na skládku. „Už jsme rozdali kompostéry, žluté, modré popelnice. Třídění kuchyňského odpadu je další krok. Aby ho občané neházeli do směsného odpadu a je to i ekologický počin. Vznikne kvalitní kompost. Z odpadu, který by jinak hnil na skládce,“ vypočítává klady novinky Vít Kavalír. Plasty se už dlouho třídí rovnou v domácnostech a svážejí se zvlášť. Teď se to chystá pro papír. Vyvážení jednou za 28 dnů. Rodinné domy nebo bytovky na to mají nově nádoby, které si občané mohli vyzvednout v první vlně v říjnu a další nyní na jaře.

Teď ještě domácnostem přibudou speciální sáčky na kuchyňský odpad. Každá domácnost jich dostane balík, který má vystačit na rok. „Patří tam zbytky jídla s některými výjimkami. Třeba se tam nedávají velké hovězí kosti nebo tekuté zbytky jídla,“ říká za společnost JRK Hana Bavorová, která s brigádníky odpadový set rozdávala. Do sáčku nepatří ani kontaminované piliny z výběhu morčete. Vše je ale popsáno v letáku. Mohou se tam ale dávat zbytky citrusových plodů nebo plevel, které někteří lidé nechtějí dávat na zahradní kompost. Sáček se hodí do odpadové nádoby, které jsou rozestavěné po městě. Jsou hermeticky uzavřené. Vyvážet se budou jednou za týden.

Do Velešína

Kuchyňského odpadu se podle Hany Bavorové nedávno při analýze směsného odpadu v Rudolfově našlo v popelnicích 15 %. Není to tedy málo. V Rudolfově se nyní za odpad platí podle toho, kolikrát si lidé nechají vyvézt popelnici. K dispozici mají obyvatelé také nádoby na separovaný odpad na různých místech ve městě a sběrný dvůr.