České Budějovice - Netouží po větším hluku ani prašnosti uprostřed největšího českobudějovického sídliště. A tak už roky bojují s českobudějovickou radnicí a Jihočeským krajem. Část obyvatel sídliště Máj se vytrvale brání nové silnici, která by spojila Strakonickou ulici a ulici Milady Horákové. Podle radnice a kraje se ale jedná o komunikaci, kterou město potřebuje a která zjednoduší dopravu v jeho západní části. Teď ale obě strany sporu zřejmě čeká další kolo zápasu. Jedno ze stavebních řízení na novou komunikaci bylo zastaveno. „Jsme zase na začátku," říká k tomu za kritiky plánované silnice Radek Vinkler.

Ulice M. Horákové. | Foto: Deník/Edwin Otta

Nabízejí podzemíČeskobudějovická radnice a Jihočeský kraj chtějí spojit dvě největší českobudějovická sídliště Máj a Vltava, novou kapacitní komunikací. Kritici tohoto plánu se obávají zvýšení hlučnosti a prašnosti kvůli nárůstu provozu. A radnici a kraji nabízejí alternativu silnici zakopat částečně pod zem.

Podle primátora Jiřího Svobody už přitom plánované spojnici chybělo jen jedno ze šesti stavebních povolení. „Musí se řešit dodržení hygienických limitů u zvukové zátěže," vysvětluje Jiří Svoboda a připojuje, že jednou z možností, jak situaci zlepšit, je položení tak zvaného bezhlučného asfaltu. „V první fázi asi nebude v noci plný provoz, aby byl limit dodržen," dodává Jiří Svoboda.

Podle náměstka primátora Františka Konečného se také počítá s tím, že by se spojnice mezi sídlišti stavěla jako dvoupruhová, a ne jako původně plánovaná čtyřpruhová. Tiskový mluvčí krajského úřadu Radek Šíma pak zdůrazňuje i to, že se nepočítá s tranzitem přes sídliště.

„Byl by to značný zásah do životního prostředí na sídlišti," upozorňuje ale obyvatelka Máje a bývalá zastupitelka Marie Paukejová a dodává, že odpovědný stavební úřad musel uznat, že zákony platí pro všechny.

Cyklostezka uspěla, auta ne

Spojnici mezi českobudějovickými sídlišti čeká další kolo sporů o zákonné limity

Pět stavebních povolení ze šesti získala spojnice mezi Strakonickou ulicí a ulicí Milady Horákové. Ve společné investici kraje a města prošly například cyklostezka nebo veřejné osvětlení. Neuspěla ale samotná silnice. Neprošla kvůli nesplnění hlukových limitů. Ty jsou v noci překročeny už nyní a budoucí zátěž by pravděpodobně byla ještě větší.

Podle primátora Jiřího Svobody ale podvazují současné limity a předpisy rekonstrukce v celé republice, proto se již chystá legislativní úprava. Projednávání stavebního povolení pro novou komunikaci by pak mohlo být jednodušší.

Město i kraj plány na komunikaci nechtějí uložit k ledu. Město už vykoupilo potřebné pozemky za částku 58 milionů korun. Samo město se pak má na akci podílet podle náměstka primátora Františka Konečného stavbou chodníků, cyklostezky, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a úpravami veřejné zeleně. Radnice by dokonce „své" části už mohla i stavět, ale hlavní část investice by chyběla…

Odpůrci plánované podoby nové silnice ale i přes avizované změny trvají na svých výhradách. „Není pravda, že byl projekt čtyřpruhové přeložky zrušen, došlo pouze k jeho etapizaci, kdy stavba dvojpruhu je první etapou realizace čtyřpruhového spojení," říká Radek Vinkler bydlící na Máji. „Územní rozhodnutí je pro čtyřpruh a platí neomezeně," zdůrazňuje Radek Vinkler a dodává, že očekávané problémy s hlukem, emisemi a bezpečností stále nejsou podle jeho názoru uspokojivě vyřešeny. „Hluková norma je překročena již dnes, stejně jako povolená koncentrace karcinogenního benzoapyrenu," říká Radek Vinkler.

„Je třeba si uvědomit, že to nejsou naše subjektivní požadavky, ale požadavky platných zákonů České republiky," dodává Radek Vinkler a jako řešení navrhuje například komunikaci vést pod zemí.