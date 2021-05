Jak informoval ředitel závodu Michal Holeček z PPF, komín se dlouho nevyužíval a byl součástí původní výtopny Blatského sídliště. "Bylo to takové dědictví, na komíně byly antény mobilních operátorů, takže jsme museli dodržet výpovědní lhůty," sdělil.

Továrna se chystá expandovat a každé místo se jí hodí. Po odstřelu přišla těžká technika a úklid. „Suť, která se nerozbila, dobil bagr s kladivem. Jednotlivé kusy se naložili do drtiče, armatura se vyřezala a separovala. Vzniklá drť se použije dále jako stavební materiál,“ vysvětlil Jan Hlaváček, vedoucí projektu z PPF.

Zdroj: Youtube

Po přesně cílené detonaci společnosti Demstav si železobetonová konstrukce doslova lehla. Realizaci měli na starosti střelmistři Petr Mikula z Ústí nad Labem a Dušan Nekarda z Uherského Hradiště. K zemi tak putovalo téměř 750 tun živé váhy. Byl to jejich první odstřel po koronavirové asi roční pauze.

Oba mají za sebou více jako 80 odstřelů komínů. "Pracuji nejen v České republice, ale po celé Evropě," upřesnil střelmistr Petr Mikula. Jeho zaměstnání vyžaduje dlouhodobé plánování, přesné výpočty a nemůže si dovolit chybu. Rozdíl dopadu se odhaduje pouze na centimetry. "Pokaždé jsou to nervy, kdyby komín spadl na vrátnici nebo plynovou stanici, tak by to ani naše vysoké pojistky nepokryly," naznačil druhý odborník Dušan Nekarda.

Do komínu vytvořili destrukční řez a navrtali celkem 100 otvorů, kam umístili pět kilo plastické trhaviny. Komín díky jejich precizní práci spadl přesně na místo určení do peřiny z navezené suti. Desítky lidí cítily otřesy až na přilehlé silnici, kde unikátní show sledovaly. "Takovou věc vidíte jednou za život, bylo to perfektně provedené a komín letěl přesně mezi objekty, pohnul se jen kousek plechu," komentoval jeden z přihlížejících.