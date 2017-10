Odvolit je možné i v posteli

České Budějovice – V pátek a v sobotu voliči odevzdají hlasy svým vyvoleným stranám a kandidátům do Poslanecké sněmovny.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jiří Kopáč

Občané, kteří se nemohou dostat do volební místnosti např. kvůli nemoci, špatnému zdravotnímu stavu, nepřijdou o možnost volit poslance. I tentokrát mohou telefonicky požádat na obecním úřadu, aby zástupci okrskové komise přišli s volební urnou za nimi domů, dokonce v konkrétní den a hodinu. Zařídit to může dokonce až ve volební místnosti příbuzný či soused.



Právo volit bude dopřáno i pacientům českobudějovické nemocnice. Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, kteří mají zájem volit v nemocnici, jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů. Evidováno je jich téměř 70. „V horním i dolním areálu nemocnice se bude od pátečních 14 h pohybovat dvojice volebních komisařů a postupně navštíví všechna nemocniční oddělení. Voličům předají kompletní sadu hlasovacích lístků a úřední obálku,“ vysvětluje Monika Kyselová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestra. „Pacienti, kterým to jejich zdravotní stav dovolí a kteří požádali o propustku, budou volit přímo v místě svého bydliště,“ dodává hlavní sestra. Smůlu ale budou mít občané hospitalizovaní během pátku, kteří ještě nevolili. Nemají-li voličský průkaz či nebydlí ve volebním okrsku, do něhož spadá nemocnice, na naplnění Parlamentu se podílet nemohou.



V Polné na Šumavě, která již nespadá do boletického vojenského prostoru a druhým rokem je samostatnou obcí, budou volit vojáci. Nyní jich v prostoru cvičí 600 z Olomoucka a k tomu stovka členů dobrovolných záloh. „Armáda je sem dopraví autobusy – a samozřejmě beze zbraní,“ řekl ve čtvrtek starosta Jaroslav Pavlíček s tím, že jich očekávají přes tři stovky.

Budějovický obvod- 176 volebních místností

- z toho 90 v Č. Budějovicích

- vybíráme z 25 politických stran a hnutí

- nejvyšší účast voličů před 4 roky – Žimutice 93,75 %

- nejnižší volební účast před čtyřmi roky – okrsek č. 1 v Č. Budějovicích