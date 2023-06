Jediný český hororový cirkus Ohana se chystá na nové turné po Jihočeském kraji. Se svou zbrusu novou show, kde hlavní roli hrají masky, budou členové hororové rodiny děsit nejdříve v Budějovicích, navštíví také Český Krumlov a pak Tábor. Premiéra show Poslední nádech se uskuteční v pátek 16. června večer na náplavce u Dlouhého mostu.

Děsivý klaun Špína, jeho sprostý růžový kolega Hugo, polonahé akrobatky, zakrvácené jeptišky, punkoví žongléři, evropští a asijští umělci tentokrát přitvrdí. Objevují se poprvé v Budějovicích v nové aranžmá. Bát se budou i silnější povahy. | Foto: Archiv Ohana horor cirkus

Děsivý klaun Špína, jeho sprostý růžový kolega Hugo, polonahé akrobatky, zakrvácené jeptišky, punkoví žongléři, evropští a asijští umělci tentokrát přitvrdí, objevují se v nové aranžmá. Bát se během inovované choreografie budou i silnější povahy.

Jak vysvětluje Mates Břešťák, manažer cirkusu Ohana, na jih Čech se všichni umělci těší hlavně za skvělým publikem. „České Budějovice a celé jižní Čechy máme rádi, proto se každoročně vracíme. Je tu nejen super návštěvnost, ale hlavně skvělí lidé. Navíc jsme právě pro tuto příležitost pro Jihočechy připravili spoustu novinek,“ informuje děsivý klaun.

Kolo smrti i Prostřeno naživo

Během premiéry postapokalyptického programu jde především o šílené kousky, moderní světelnou drezuru dronů nebo nové stand up výstupy samotného Špíny. „V pátek bude mít premiéru adrenalinové číslo kolo smrti, kdy se artista bude točit v obrovském kole a rotovat s ním v prostoru celého stanu. Drony budou velké překvapení, to bych nerad prozrazoval a já osobně navážu a vrátím se k účasti v televizní soutěži Prostřeno. Během show připravím speciální recept vybranému divákovi,“ prozrazuje Mates s tím, že hlavní ingrediencí bude syrové maso a šlehačka.

Svatba ve Strakonicích jako z hororu. To jsme tu ještě neměli, řekl oddávající

Letos chtějí protagonisté publikum více šokovat. „Symbolem celé show Poslední nádech jsou masky ve všech podobách, které nás obklopují. Zaměřujeme se na katastrofy lidstva, ukazujeme vývoj všech útrap, které civilizaci postihly nebo je stále zažívá,“ dodává, kde se inspirovali. Těšit se tak lze na různé verze morových masek, přes covidové roušky, až po dýchací plynové masky potřebné během válek proti chemickým zbraním a mnoho dalšího.

Nebudou chybět stálice a třeba oblíbené vystoupení mongolské vzdušné artistky. Samostatného výstupu se dočkala i jedna z nejmladších členek cirkusu Marcelka. „Její číslo znázorňuje vymítání ďábla, kde se na celé scéně i v publiku objevují zakrvácené jeptišky, které provádí exorcismus,“ přibližuje hororový klaun.

Nové bary i sedačky

Novinky se týkají také prostředí samotného cirkusu. Diváci se dočkají většího luxusu a více prostoru. „Změnili jsme interiér i exteriér, pojali jsme turné streetově (pozn. red. pouličně), celý stan i naše vozy jsou pokryté barevnými graffiti, vznikl tak úplně nový styl. Připravili jsme tři nové bary, které lze navštívit před, během i po představení. Areál je tak otevřený i pro veřejnost. Lze si u nás dát různé druhy drinků a koktejlů. Upravili jsme také tribuny, každý divák má nyní své komfortní sedadlo. Zmizela také klasická cirkusová opona, kterou nahradila ucelená obří backstage rozehrávající děj programu,“ uzavírá Břešťák inovacemi.

Hororová rodina děsí a baví v Budějicích. Nahlédněte do šapitó

Tour Ohana horor cirkus na jihu Čech:

16. až 25. června od 19 hodin – náplavka u Dlouhého mostu České Budějovice

28. června až 8. července od 19 hodin – sídliště Máj České Budějovice (2. až 6. července show není)

12. července až 16. července od 19 hodin – Český Krumlov

Následuje čtrnáctidenní zastávka v Táboře

Poslední nádech, nová show pro rok 2023: Program plný symbolů problematiky lidstva v postapokalypse. Téma show diváky přenese do momentu katastrofy lidstva a jejího boje o přežití. Střídat se budou morální zásady a prostředky civilizace, jak ustát nový život a ukořistit tak pro sebe to nejdůležitější s poznáním nových znetvořených bytostí. Pro každého může zpočátku tento symbol představovat něco jiného, nicméně v závěru pochopí, co je tím nejdůležitějším…