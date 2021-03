Ovšem organizátoři odhadují, že otužilců, kteří se o víkendu ponořili do ledové vody, bylo ve skutečnosti až desetkrát více. Ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou Dobrý den chtějí organizátoři příští rok překonat Český rekord. Zároveň iniciují založení Mezinárodního dne otužilců.

Mezi účastníky, kdo nemohl výzvu k účasti na akci nevyslyšet, jsou také například otužilci z Frymburka, kteří ke vstupu do vod Lipna po celý den využívali speciální bezpečnou klec pro koupání otužilců u frymburského přívozu. „Během soboty se v kleci postupně vykoupalo zhruba dvacet lidí,“ sdělil převozník a sám otužilec Antonín Labaj. On sám se do vody ponořil hned po ránu. „Těší mě, že lidé klec využívají i mimo akci,“ je spokojen Antonín Labaj. „Klec ponecháme ve vodě až do zahájení provozu lodí.“

„Jsem ve vodě nebo sněhu každý den,“ vzkázala třeba Marie Bubeníková z Dlouhé Vsi u Sušice. „Byl to perfektní nápad, těším se na příští rok.“

„Organizátoři zvolili cestu, která je bezpečná a umožňuje všem, aby se zúčastnili způsobem, který nepotřebuje výjimky ani obcházení současných opatření,“ ocenila Dana Zýková z Prahy.

Nadšeni jsou i organizátoři. Ti přemýšlí o založení Mezinárodního dne otužilců, který by připadl právě na 6. března. Chystají o akci Covide nezlob mě vydat časopis, ale především je překvapil počet lidí, kteří se akce zúčastnili. Motto akce „Otužilci všech zemí, spojte se“ se tak podařilo naplnit.