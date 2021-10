K zajímavostem spojeným se sborem patří například koupě symbolického štítku na sedačce při rekonstrukci tribuny na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích (v roce 2019), což znamenalo menší finanční podporu stavby. Iniciativa vzešla od pokladníka Pavla Hanuse. Byl to i dík za to, že na stadionu v roce 2012 mohli spoluorganizovat mistrovství republiky v požárním sportu. Vedle atletického oválu potřebovali i travnatý povrch. „Podobný stadion, aby na něj pustili, v Budějovicích není,“ řekl k tomu Pavel Hanus.

Bohužel kvůli koronaviru se nekonala vloni ani letos tradiční květnová soutěž O pohár starosty města Rudolfova, která je zároveň memoriálem Josefa Novotného. Domácí ji vyhráli v roce 2014. „Je to jedna z prvních jarních soutěží a bývá tu tvrdá konkurence, všichni jsou po zimní pauze natěšení. Dlouho jsme právě na téhle naší soutěži končili druzí, třetí, vítězství nám uteklo o malý kousíček, proto si toho prvenství tolik vážíme,“ řekl už dříve Deníku člen sboru Petr Bláha.

Na letošek připadala oslava výročí 110 let hasičů, ale podle starosty sboru Miroslava Novotného veřejnou akci nahradilo jen posezení pro členy. „Domluvili jsme se, že bychom příští rok udělali oslavy 111 let,“ říká s ohledem na nejrůznější proměňující se omezení kvůli koronaviru Miroslav Novotný. S úsměvem přitom zdůrazňuje, jaká síla je v dobrovolném hasičstvu. „Neporazí nás ani koronavir, i když se s ním těžko potýkáme. Přežili jsme dvě války i soudruhy. Vydržíme i koronavir,“ říká Miroslav Novotný. Hasiči totiž museli oželet řadu soutěží, které byly pro sbory příležitostí k vzájemnému sportovnímu měření sil i setkání. I plesy nebo výroční schůze jsou nyní problém.

Trojnásobné vítězství v celkovém hodnocení ve Velké ceně okresu České Budějovice (2012 – 2014), to je asi největší sportovní úspěch SDH Rudolfov. Sbor byl založen v roce 1911.

