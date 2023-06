Nové mohutné skleněné křídlo by se mohlo objevit v západní části bývalých kasáren v Žižkově třídě v Českých Budějovicích. Pokud se uskuteční projekt, který byl připraven před několika lety.

Při návštěvě Českých Budějovic si nedávno ministr spravedlnosti Pavel Blažek prohlédl také chátrající kasárna Jana Žižky, kde ministerstvo už od roku 2012 zvažuje zřízení justičního areálu. O využití brownfieldu jednal s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou a primátorkou Českých Budějovic Dagmar Škodovou Parmovou. Přestavbou dvou stávajících budov a dostavbou jednoho nového objektu by tak současné prostory bylo možné využít například pro nové sídlo okresního soudu České Budějovice, jehož stávající prostory jsou již nevyhovující a stísněné. V objektu by podle tiskového mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky mohlo mimo jiné sídlit i státní zastupitelství.

Ministerstvo spravedlnosti získá na investici 680 milionů korun po rozhodnutí vlády, která záměr podpořila.

Společný projekt

Ministerstvo, město i kraj mají připravit společný projekt, v jehož rámci může vzniknout nové administrativní centrum na místě současného brownfieldu. Do několika let by zde mohl vyrůst nový justiční areál s dobrou dostupností v širším centru města. Kousek od nádraží a s dostatkem parkovacích míst a zároveň navázaný na další dopravní spojení. Místo, kde dnes mj. sídlí archiv soudu, tak dostane novou podobu a stane se reprezentativní částí centra krajského města.

Výstavba justičního areálu v Českých Budějovicích

Výstavba justičního areálu v Českých Budějovicích je ve vysokém stadiu připravenosti, už je vydané stavební povolení. „Po rozhodnutí vlády o navýšení peněz v programu rozvoje justičních sídel bude možné ještě letos zahájit zadávací řízení na zhotovitele stavby. Výstavba areálu komplexně řeší fungování jihočeské justice,“ uvedl Vladimír Řepka na webu ministerstva spravedlnosti.

Vydělají všichni

Konečným efektem rekonstrukce objektů bývalých Žižkových kasáren by bylo celkové zjednodušení organizace jihočeských soudů a zajištění řádného fungování Okresního soudu v Českých Budějovicích, Krajského soudu v Českých Budějovicích, Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích i Okresního soudu v Táboře. V současnosti totiž část okresního soudu působí v budově krajského soudu na Zátkově nábřeží a část v objektu na Lidické třídě. Současně by v bývalých kasárnách své pracoviště mělo i ministerstvo spravedlnosti, které bude zároveň investorem celé investiční akce.

Na Žižkově třídě by okresní soud mohl nabídnout větší pohodlí soudcům a dalšímu personálu soudu i účastníkům řízení a veřejnosti.

Podle projektu, který v roce 2020 připravil ateliér Masák & Partner, by průčelí nového křídla tvořila stěna složená ze skleněných polí. A sklo hrálo důležitou roli u celé nové přístavby.

Rozdělený soud

Kasárna převzal Okresní soud České Budějovice do majetku – resp. jejich polovinu od vjezdu z Žižkovy třídy vpravo, konkrétně administrativní budovy a pozemky, již v roce 2006 se záměrem vybudovat zde nové sídlo Okresního soudu v Českých Budějovicích, odpovídající současným potřebám justice.

Okresní soud v Českých Budějovicích je od roku 1993 rozdělený na dvě pracoviště, a to civilní, které se nachází v budově bývalého Vojenského obvodového soudu na Lidické třídě, a trestní a opatrovnické umístěné v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích. Rozhodovací činnost soudu je omezena nedostatečnými prostorami pro veřejnost – jednací síně a zázemí, ale i pro zaměstnance. Umístění části Okresního soudu v Českých Budějovicích v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích navíc krajský soud blokuje v možnostech rozšíření jeho oddělení.

I město Budějovice

Při investici jde jednak o rekonstrukci stávajících dvou budov v západní části areálu, mezi které se vklíní nové křídlo – pilotní – hlavní budova, ve které budou situovány veškeré jednací síně a prostory pro veřejnost (podatelna, infocentrum atd.)

V roce 2016 byla cena rekonstrukce dvou stávajících budov a přístavby stanovena ve výši 330 miliónů korun. Projekt pro stavební povolení mezi dvěma historickými křídly bývalých kasáren počítá s moderní minimalistickou vestavbou. Jak uvedl pro Deník v době dokončení projektu Václav Jankovský, jeden z vedoucích kanceláře Masák & Partner, investor stanovil, jaké má celkové potřeby například počty zaměstnanců nebo velikosti a počty jednacích síní. A ukázalo se, že bude nutné doplnit historické budovy dalšími prostory, protože ty současné nestačí k zabezpečení všech požadavků.

V areálu bývalých kasáren má objekty mimo jiné také město České Budějovice, které je částečně pronajímá.