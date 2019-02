Pivo hořké, pivo sladké, pivo svrchně, spodně či spontánně kvašené, pivo pšeničné, kvasnicové, nealkoholické, ovocné… a kdovíjaké. O čtvrtka do soboty se jeho rozličnými chutěmi i sílou potěší veřejnost v pavilonu Z českobudějovického výstaviště na 29. Mezinárodním pivním festivalu.



Ochutnat piva nejen evropských pivních velmocí, ale i piva nepříliš známá, ale zajímavá a z různých koutů světa je možné ve čtvrtek a v pátek od 15. do 1. hodiny ráno, v sobotu do půlnoci. „Počítáme, že pavilon Z by mohlo každý den navštívit 1500 spokojených návštěvníků,“ míní ředitel festivalu Alois Srb. „U podobných degustačních soutěží veřejná část moc nebývá,“ upozornil na jedinečnou možnost ochutnat nejen některé soutěžní vzorky, ale i další druhy pěnivého moku, na něž v Čechách nenarazíte.



K vyzkoušení budou speciality ruského trhu, světové craftové speciality, vyznačující se výjimečnou chutí, rukodělnou výrobou a limitovanou produkcí, a několik druhů ciderů, tedy nápojů z kvašeného jablečného moštu. Čepovat se bude i populární tmavý irský Guinness.



Také kulturní nabídka bude bohatá, protože každý den zpříjemní dvě kapely. Ve čtvrtek plzeňští Storm a domácí Rozkrock, v pátek Narttu z Vimperka One Spirit z Tábora. V sobotu potěší Miloš DoDo Doležal a budějovická kapela Seven.

Na sobotním slavnostním večeru převezmou vítězové 33 pivních kategorií Zlaté, stříbrné a bronzové pečetě. Hlavní cenu Světovou pivní pečeť 2018 udělí odborná porota nejlepšímu pivu ze všech 1250 posuzovaných vzorků.