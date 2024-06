Týká se to ale pokojů pro 4193 přímých účastníků z řad dětí, jejich trenérů a vedoucích výprav. Další hosté řeší nocleh po vlastní linii. „Je potřeba ubytovat celkem pět tisíc osob," vypočítal Martin Sláma s tím, že klíčovou kapacitou budou právě domovy mládeže ve všech třech olympijských městech, tedy v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou a Táboře. „Přes patnáct stovek olympioniků bude bydlet také na vysokoškolských kolejích. Paraplavci budou ubytovaní v hotelu Clarion," upřesňuje.

Olympijské hry dětí a mládeže začnou v Jihočeském kraji v neděliZdroj: Deník/ Kamil Jáša

V souvislosti s náročným vytvořením ubytovacích kapacit zdůrazňuje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba nutnost řešit jejich nedostatek do budoucna. „Je to dlouhodobě jedna z největších bolestí Jihočeského kraje, která se právě u takto velkých akcí ukazuje. Když potřebujete ubytovat tisíce sportovců a jejich doprovod, musíte se domluvit s univerzitou o využití kolejí, uvolnit internáty. U dětí to není problém, ale už tak nelze pořádat třeba světový lékařský kongres. Z mého pohledu to limituje rozvoj kongresové turistiky. Teď tady třeba byli Indian Riders a uvažují o tom, že za dva roky by tu udělali celosvětové setkání," naznačuje hejtman s tím, že právě kvůli takovým akcím bude třeba pracovat na dlouhodobě podceňovaném tématu ubytovacích kapacit.

To je ale běh na delší trať, zatím si kraj musí poradit jinak. A právě využití kapacit středních škol i za cenu ministerské výjimky, která umožní zkrátit o týden školní rok, je zřejmě jediná cesta. Mladí olympionici se nemusí bát, že o ně nebude jak se patří postaráno. „Sportovci mohou čekat klasické pokoje a plnou penzi. Ohledně stravování jsme se snažili vše naplánovat tak, aby se co nejvíc zjednodušila logistika. Obecně tedy platí, že snídaně a večeře dostanou účastníci v místě, kde jsou ubytovaní, obědvat budou co nejblíž sportovišti, aby se nemuseli daleko přesouvat a v klíčových časech se ve stravovacích provozech netvořily fronty. Například v Táboře, kde volejbalistky hrají svůj turnaj v hale Mír, jsou obědy pro ně zajištěné ve střední zemědělské škole. Tu mají deset minut daleko," přibližuje Martin Sláma. Jídelníček bude ve všech provozech jednotný. „Zohledňuje sportovní výživu a vychází ze zkušeností z předešlých olympiád," dodává.

Olympijské hry dětí a mládeže začnou v Jihočeském kraji v neděliZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Důraz při plánování Olympiády dětí a mládeže kladli její organizátoři i na zajištění dopravy. „Bude to logisticky náročné, spolu se společností JIKORD jsme detailně připravili jízdní řád, každý sport má svou vlastní linku. Všichni akreditovaní sportovci mají po dobu akce jak v Budějovicích tak v Táboře zdarma městskou hromadnou dopravu, na větší vzdálenosti je budou přepravovat speciální olympijské autobusy a na slavnostní zahájení a závěrečný ceremoniál vypravíme z Tábora i olympijský vlak," upřesňuje Martin Sláma. Právě divácky atraktivní program při nedělním zahájení jistě přiláká do Budějovic nejen sportovní fanoušky. Zejména pro místní bude podle Martina Slámy ideální se k náplavce pod Dlouhým mostem dostat pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou. Kdo přijede autem, toho organizátoři i policisté budou směrovat na parkoviště u výstaviště, do nového parkovacího domu u sportovní haly nebo na plochu na Mariánském náměstí.

Zahájení Olympiády dětí a mládeže slibuje opravdu velkolepou podívanou. Vše odstartuje v neděli 23. června 2024 v 17.30 hodin na náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Na programu jsou vystoupení Adama Mišíka, Jihočeské filharmonie s Janem Cinou, Terezy Maškové a dalších. Večer zakončí grandiózní multimediální show CIRCLES. Při zahajovacím ceremoniálu ale nemůže chybět ani slavnostní nástup krajských družstev s vlajkonoši, zapálení olympijského ohně, kterého se ujme snowboardcrossařka Eva Adamczyková, a to pochodní, kterou vyrobil student uměleckého kovářství. „Odstartuje naše Malá Paříž a všichni si budou moci užít tu pravou olympijskou atmosféru. Ceremoniál je v podstatě shodný s velkou olympiádou a jinde než u nás ho prostě nemáte šanci vidět," zve diváky Martin Kuba.

Dva tisíce žáků z devíti základních budějovických škol vytvořilo na náměstí olympijské kruhy.Zdroj: Aleš Motejl

Zatímco diváci se mohou jen těšit na mimořádné sportovní i kulturní zážitky, v řadách soutěžících, ale i organizátorů panuje z pochopitelných důvodů i napětí. Přiznává ho i Martin Kuba. Olympijským hrám dětí a mládeže se hejtman Jihočeského kraje věnuje koncepčně. Dlouhodobě. Minimálně dva roky. „Cítím teď nervozitu," připustil. "Řekl bych, že ani ne lehkou. Myslím, že se postupně stupňuje. Jak to všechno najednou má vypuknout, jak se ty dva roky práce mají ve čtyřech dnech zúročit, je člověk nervózní, jestli všechno klapne. Budou všude stát autobusy? Budou všechna sportoviště připravena? Dovezeme všechny týmy tam, kam máme? Bude jim chutnat strava? Bude všechno bude šlapat? Celý tým doufáme, že to všechno dopadne dobře," věří. Hejtmana může uklidnit pohled na nachystaná sportoviště. V Českých Budějovicích, v Hluboké nad Vltavou i v Táboře, Sezimově Ústí a v Chýnově. "Sportoviště jsme připravili dobře. Dlouhodobě se vyjednávalo s jejich provozovateli. Myslím, že jsou kvalitně připravená a v tomto by problém na jihu Čech být neměl," je přesvědčen.