Například opoziční zastupitel Petr Maroš má ale ke zveřejněnému záměru řadu výhrad. Podle Petra Maroše mělo město počkat s úpravou dopravy na dobu, kdy bude třeba hotov nový parkovací dům u Sportovní haly. Zastupitel se zároveň ptá, jestli někde poblíž centra existuje odpovídající možnost parkování za místa, která by měla být zrušena?

Méně aut na budějovickém náměstí. Radní schválili omezení dopravy v centru

„Máme vybudovanou nějakou jinou komunikaci, po které může jet denně 4500 aut využívajících náměstí pro přejezd města z jedné strany na druhou? Ne,“ poukazuje Petr Maroš na to, že řidiči hledají cestou přes náměstí náhradu za ulice Na Sadech nebo Mánesovu. A míní, že rozhodnutí rady města může být motivováno snahou, ukázat před nadcházejícími komunálními volbami aktivitu.

Provoz roste

Podle náměstka primátora Petra Holického se ale v Českých Budějovicích každoročně o pár procent zvětšuje automobilový provoz a vytlačuje z prostoru zbytky městského života. „Diskuze o změnách na náměstí, konečně vyústily do usnesení rady města. Kromě rozmístění nové zeleně a mobiliáře, schválila rada také návrh organizace dopravy, který nyní dopracuje projektant. Cílem je celkové zklidnění dopravy v historickém centru, tedy omezení průjezdu vozidel, která si jen krátí cestu, a to třeba i za cenu vytlačování dopravní zátěže do okolí,“ říká Petr Holický s tím, že se nemá zhoršit dopravní obslužnost provozoven a institucí v centru, ani situace rezidentů a abonentů. Posílí se i lidské měřítko centra.

Budějovice na náměstí přidají zeleň, uberou auta a zdraží parkovné. Jste pro?

„Načasování první etapy změn není nutné spojovat s otevřením parkovacího domu na Dlouhé louce. Jiná parkoviště v docházkové vzdálenosti volnou kapacitu poskytují, například parkovací dům v Goethově ulici,“ dodává pak Petr Holický k otázce parkování.