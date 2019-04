Jak potvrdila Alena Karvánková z Krajského úřadu Jihočeského kraje, nejde ale o první případ. Byť taková situace není častá, k prohlášení neplatnosti voleb soudem již v minulosti došlo. O neplatnosti voleb do zastupitelstva obce rozhodl například v roce 2015 budějovický krajský soud v případě obce Přední Výtoň. Důvodem byli především účelově přihlášení voliči k trvalému pobytu v obci.

Strakonice to však dotáhly „vysoko“. „V Jihočeském kraji si nepamatuji, že by byly výsledky voleb do zastupitelstev obcí napadeny až u Ústavního soudu,“ uvedla Alena Karvánková.

CO BY KDYBY

Na středečním jednání vrátil Ústavní soud strakonickou záležitost ke znovu projednání krajskému soudu. V úvahu přicházela ještě další řešení. Pokud by Ústavní soud stížnost proti usnesení krajského soudu zamítl, vyhlásil by opakované volby ministr vnitra do 30 dnů poté, kdy mu bylo oznámeno usnesení soudu. „V tom případě by volby mohly být vyhlášeny na některý zářijový víkend, jejich konání v období letních prázdnin se nepředpokládá,“ upřesnila Alena Karvánková. Opakované volby se konají v jednom dni, kdy hlasování začíná v 7 a končí ve 22 hodin.

V případě, že Ústavní soud zrušil usnesení krajského soudu, platily by výsledky voleb a muselo by se konat ustavující zasedání zastupitelstva města.