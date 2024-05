V pátek 24. května v jedenáct hodin v noci spatřil operátor městského kamerového systému na interní kameře před služebnou městské policie v ulici Jaroslava Haška muže, kterému zjevně chodník nestačil.

Muže nezastavila ani závora u areálu. | Foto: městská policie

Muž náhle vratkým krokem odbočil z chodníku do průjezdu, vedoucího do areálu služebny, a u vjezdu tělem prorazil sklopenou závoru. Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že ani ta ho ale nezastavila a dotyčný pokračoval do prostor, kam je veřejnosti vstup zakázán. „Další kroky do služebny mu zatrhli strážníci. Muž jim pak tvrdil, že popil větší množství alkoholu a že si spletl cestu domů,“ řekla mluvčí s tím, že údajný omyl 34letého muže vyjde draho.

Případ převzala Policie ČR. Zda se bude jednat o přestupek proti majetku, nebo přečin poškození cizí věci, rozhodne výše způsobené škody.

