Důvodem je nevyhovující stav povrchu chodníku i zálivu zastávky. Stavební práce budou realizovány po etapách s předpokládaným ukončením do 31. 8. 2022. Náhradní zastávka MHD bude zřízena ve směru jízdy ve vzdálenosti několika metrů, konkrétně před objektem Husova tř. 68 a 70. Práce bude provádět společnost ProTeren s.r.o.

Vylepší střechy

Výměny střešní krytiny a zateplení se dočkají nájemci v městských bytových domech v ulici Františka Ondříčka 22, 24 a 26 na sídlišti Vltava. „V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel za vysoutěženou cenu 16,9 milionů korun. Termín dokončení je nejpozději do 30. 9. 2022,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Bouzek s tím, že v domech bude vyměněna nevyhovující střešní krytina a nově zateplena celá střecha i vikýře. Původní zateplení z nadezdívek a na plášti domu bude odstraněno a nahrazeno fasádními deskami různých tlouštěk. „Dojde i na výměnu klempířských prvků a střešních oken i na povrchovou úpravu silikátovou šlechtěnou omítkou,“ dodává náměstek.

Zlatý plavec na radnici

V pondělí 11. července 2022 zavítal na radnici paralympijský reprezentant, úspěšný plavec Arnošt Petráček. S sebou si přinesl zlatou medaili z nedávného mistrovství světa na Madeiře v disciplíně 50 metrů znak, kterou dokázal zdolat za 41,94 sekundy. „Arnošt je neuvěřitelný bojovník a odměnou za jeho dřinu a píli jsou dlouhodobé vynikající výsledky. Už jen fakt, že se světového šampionátu účastnilo mnoho plavců z různých zemí světa, dokazuje, jak veliký talent Arny, jak se mu běžně přezdívá, má. Dokázal obstát v silné konkurenci a za to mu patří obrovská gratulace a obdiv. Za sebe i za naše město, které reprezentuje, mu přeji sportovní úspěchy a už se těším na další cenné kovy,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Šachisté z 21 zemí se sjeli do Budějovic

Do 9. července se v Českých Budějovicích v hotelu Clarion konal mezinárodní šachový festival. Na letošní osmý ročník se sjelo přes 200 šachistů z celkem 21 zemí světa, a to nejen z Evropy, ale také z Asie, Afriky, Ameriky. Pořadatelem je Šachová univerzita QCC České Budějovice. Město České Budějovice je dlouholetým finančním podporovatelem akce. Účastníky festivalu pozdravil na slavnostním zahájení náměstek primátora Tomáš Chovanec, který všem popřál pevné nervy a hodně štěstí. „Je to pro naše město velká čest hostit tak významnou mezinárodní sportovní událost a věřím, že si všichni odvezete jen příjemné zážitky a na Budějovice budete rádi vzpomínat. Přeji vám hodně odvahy, hodně trpělivosti a také nutné štěstí ve hře,“ řekl Tomáš Chovanec.

Šachový festival se skládá ze čtyř turnajů. Protože se turnajů zúčastní celá řada mladých talentů, přijíždí do Českých Budějovic ještě více něž 100 rodičů a trenérů. Ostře sledované budou oba uzavřené turnaje, ve kterých hraje vždy 10 šachistů systémem každý s každým. Úspěšní šachisté v nich mohou získat normu mezinárodního mistra nebo mezinárodního velmistra. Startovali v nich elitní mezinárodní velmistr Alexander Donchenko z Německa nebo mezinárodní mistr Viktor Gažík ze Slovenska, mistr světa do 18 let a FIDE mistr Vašík Fiňek (ročník 2010), světová jednička ve své věkové kategorii. Partie ze všech turnajů byly přenášeny on-line do celého světa. Přenášely je mezinárodní servery s miliony registrovaných členů.

Šachovnice na náměstí

Zastoupeny byly šachové velmoci jako Indie, Azerbajžán, Ukrajina, ale i z šachově méně známých oblastí jako jsou Spojené Arabské Emiráty, Malta, Singapur, Brazílie, Irák. Byly zde i zástupci silných šachových zemí jako je Německo, Island, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Slovensko, Turecko, Izrael a další.

Loňského Šachového festivalu České Budějovice 2021 se zúčastnilo na 260 šachistů převážně z evropských zemí a Islandu. Mezi účastníky byla i minulý rok řada dětí v doprovodu rodičů, někdy i celých rodin. Díky tomu tak na tuto událost byla navázána mnohem početnější skupina návštěvníků. "Pro naše město to znamená i vhodnou příležitost pro prezentaci a zviditelnění. Jde o prestižní záležitost a osobně jsem za pořadatelství rád,“ zhodnotil přínosy tehdejší náměstek primátora Viktor Vojtko pro Deník a zároveň všechny pozval k prohlídce s doporučením výstupu po 225 schodech na Černou věž s upozorněním, že zejména pro šachisty to bude milé překvapení. Náměstí Přemysla Otakara II. je totiž svojí čtvercovou plochou a pravidelným rozdělením na pole v osmi řadách a sloupcích samo o sobě velkou šachovnicí. "Možná se tady někdy odehraje velmistrovský turnaj s figurkami v životní velikosti,“ dodal vloni Viktor Vojtko.

Velké změny v parkování

V červenci 2022 už také došlo ke změně režimu parkování v centru města, která souvisí s jeho dopravním zklidněním. Změna proběhla ve dvou etapách. Od 1. 7. došlo ke změně tarifu u parkovacích míst v lokalitě kolem krajského soudu – ulice Zátkovo nábřeží, U Koněspřežky a první úsek ulice F.A.Gerstnera z návštěvnického tarifu CBT2 dostává do tarifu CBT3. Zároveň dojde v celém rozsahu oblasti tarifu CBT3 (blízké okolí centra města) a CBT2SN (Senovážné náměstí) ke zpoplatnění návštěvníků i v noční a víkendové době (s výrazně nižším tarifem než ve dne). Držitelům parkovacího oprávnění pro oblast A (historické centrum) je v době PO-NE (0:00-24:00) umožněno stání v návštěvnických úsecích v zóně T3, v zóně T2 SN pak v PO-PÁ od 18:00-8:00 a také o víkendech a státních svátcích.

Ve druhé etapě od 11. 7., která je vázána na opatření obecné povahy pro zklidnění historického centra a změnu dopravního režimu, dojde v oblasti tarifu T4 (návštěvnické úseky ulic U Černé věže, Hroznova a Kněžská) a tarifu T5 (náměstí Přemysla Otakara II. mimo severní stranu) ke zpoplatnění návštěvníků i v noční a víkendové době (s výrazně nižším tarifem než ve dne). Držitelé parkovacího oprávnění pro oblast A budou moci v návštěvnických úsecích v oblasti T4 a T5 bez dalšího poplatku parkovat v době v PO-PÁ od 18:00-8:00 a o víkendech a státních svátcích. U tarifu T5 bude zachováno časové omezení stání v pracovních dnech v denní době na 2 hodiny, u tarifu CB T4 na 4 hodiny.

Zklidnit dopravu

„Hlavním cílem je regulace dopravy v klidu v souvislosti s dopravním zklidňováním centra a zlepšení nabídky pro zaparkování rezidentů/abonentů, kteří mají oprávnění pro oblast A v centru. Jedná se celkem o asi 200 jinak placených parkovacích míst v centru a jeho bezprostřední blízkosti, která jim budou k dispozici v ceně jejich oprávnění ve vymezených časech,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

Žádáme řidiče, aby věnovali pozornost dopravnímu značení, zejména dodatkovým tabulkám k parkovacím místům a při platbách na parkovacích automatech a přes elektronické nástroje platby (aplikace Sejf a VPH, případně Park Simply po jejím spuštění). Zároveň od 1. 7. 2022 dochází na základě odsouhlaseného požadavku občanů k drobné úpravě rozsahu vymezené oblasti I, kde bude nově zařazen i úsek ulice Papírenská mezi čp. 11 až čp. 21 a lidé s trvalým pobytem zde si tak mohou požádat o parkovací oprávnění do oblasti I.