Na opravě hráze se mělo už dávno pracovat, rekonstrukci ale oddálila výměna projektanta. Neshody kolem smlouvy odsunuly celou akci minimálně o rok. Podle správců zámku by ale plánovaná rekonstrukce měla začít už letos po skončení turistické sezony.

„Projekt bude hotový v nejbližší době, poté požádáme o stavební povolení. Po jeho udělení budeme soutěžit dodavatelskou firmu, což by mohlo být do tří měsíců. Pokud vše půjde podle plánů, pak by se v září mohlo předat staveniště a začít s pracemi," přiblížil harmonogram zámecký kastelán Tomáš Horyna a dodal, že nejdříve půjde o bourací práce, jako je demolice přístupového mostu, výpustního zařízení i samotné hráze. Stavba nové hráze vyjde podle předběžné kalkulace na 30 milionů korun.

Správci zámku práce záměrně směřují k podzimu tak, aby nebyla omezena hlavní turistická sezona. Návštěvníci památky tak žádná omezení nepocítí. „Sezona na zámku bude vypadat tak, jak má. Rybník bude napuštěný zhruba do poloviny hloubky, což jsou asi dva metry, ale půjčovna lodiček bohužel opět nebude fungovat. Plavební řád totiž počítá s normální hladinou, jinak tuto atrakci nesmíme provozovat," zdůvodnil kastelán zámku.

Zatímco vstupné na většině českých památek zdražilo, Červená Lhota letos i kvůli absenci lodiček nabídne svým návštěvníkům jako bonus zlevněné vstupné. „Komfort totiž nebude jako obvykle, když nejsou lodičky a navíc se bude stavět, můžeme si dovolit zlevnit vstupné. To, co u nás návštěvníci loni viděli za 190 korun, letos uvidí o desetikorunu levněji. Navíc o 30 procent zlevňujeme vstupné pro děti," upřesnil Tomáš Horyna s tím, že rodinné vstupné zámek zrušil.

Červená Lhota se v loňském roce poprvé otevřela návštěvníkům také v zimě. Od začátku prosince až do konce letošního ledna nabídla premiérově akci s názvem Schönbrunské Vánoce. Návštěvníci mohli zažít zámek přesně tak, jak vypadal o Vánocích v době, kdy v objektu bydlela knížecí rodina Schönburg-Hartenstein. V těchto dnech už jsou ale brány zámku opět uzavřené. Nová sezona na Červené Lhotě začne v dubnu.