Jedna z klíčových komunikací ve městě, kudy vede mj. tranzit ve směrech Třeboň – Písek a Tábor – Český Krumlov, prochází velkou opravou, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Aktuálně je silnice zúžena ze čtyř pruhů na dva.

Chystají se na levé pruhy

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD se u obchodní zóny pracuje na pravých jízdních pruzích. Jakmile bude nynější fáze oprav hotova, přijdou ve stejném úseku na řadu levé jízdní pruhy, tedy střední část komunikace. Ta by měla dostat novou podobu do 23. května.

Se zúžením Strakonické se citelně zhoršila dopravní situace v celých Českých Budějovicích, především na počátku května, kdy se začalo pracovat i ve všedních dnech. Pocítili to na zpoždění třeba i cestující v městské hromadné dopravě. Často i na nečekaných místech, jak se řidiči snaží najít náhradní trasy, provoz se prostě přelévá městem jako vlna. Ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš ale upozorňuje, že to se na dispečinku nedá předvídat a možnosti jak reagovat jsou omezené. „Bohužel to, kde ke kolapsu dopravy dojde, není možné jednoduše predikovat, řidiči individuální dopravy zkouší při objíždění uzavírek vždy různé cesty. Naši řidiči ale nemohou na linkách s trasou experimentovat a zkratky hledat. Situací pak samozřejmě trpí i cestující MHD, což nás velmi mrzí,“ uvedl Slavoj Dolejš.

Nechte auto doma

Zároveň Slavoj Dolejš vyzval všechny, kteří mají možnost nechat auto doma, aby to pro následující dny zvážili a ulevili tak dopravní situaci ve městě. Poukázal přitom i na mírnou výhodu MHD, kterou autobusy nebo trolejbusy mohou místy uplatnit. „V kolonách sice stojí s osobními automobily i naše vozy, v nejkritičtějších úsecích ale mají řidiči MHD k dispozici preferenční pruhy, díky kterým mohou alespoň na chvíli koloně uniknout,“ připomíná Slavoj Dolejš.

Poslední květnový a první červnový týden se plánují práce na úseku Strakonické mezi Plzeňskou ulicí a Pražskou třídou. Mezitím se poslední květnový víkend bude opravovat křižovatka Strakonické a Pražské. Akce má skončit do 6. června.