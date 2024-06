Už za pár dnů začne v Budějovicích velká oprava Rudolfovské ulice. Ovlivní to dopravu i v přilehlých částech města, protože s rekonstrukcí budou souviset i dopravní omezení. Navíc se v Rudolfovské třídě chystá i výměna parovodu v úseku u Lipenské ulice.

Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. Křižovatka s Lipenskou a Štítného ulicí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Na Rudolfovské si občané dlouhodobě stěžovali na povrch, především v části u střední zemědělské školy a výš. Rozhodli jsme se tedy, že během prázdnin, v jejich první části, kdy bude město nejvíc prázdné, začneme dopravní tepnu po etapách rekonstruovat. Stavební práce začnou v úseku Hlinská – Okružní, který je v majetku kraje. Celou opravu jsme ladili s městem, aby došlo k obnově celého úseku a budeme postupovat tak, abychom to stihli v první části prázdnin a překáželi lidem co nejméně,“ uvedl k chystaným pracím hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Na úsek kraje plynule naváže město. „Začneme na úrovni Dobrovodské a postupně pojedeme nahoru v logických úsecích, aby se dalo vjíždět do areálů a zbylá část silnice se dala využívat bez problémů. Budou tam tedy drobná, týdenní či víkendová omezení, abychom komunikaci postupně opravili až k odbočce na Hlinskou,“ doplnil náměstek primátorky Petr Maroš.

Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. Křižovatka s Lipenskou a Štítného ulicí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Rekonstrukce bude rozdělena na následující etapy, časový harmonogram je orientační a může se měnit:

Úsek mezi křižovatkami Hlinská a Okružní (28. června – 4. července) - průjezd autobusů kyvadlově, pro automobilovou dopravu stanovena objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky

Úsek mezi křižovatkami Dobrovodská a Vodní (8. – 14. července) – průjezd autobusů pouze směrem do centra, pro opačný směr stanovena objízdná trasa přes ulice Dobrovodská a Vodní, pro automobilovou dopravu objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky

Úsek mezi křižovatkou Vodní a Státním pozemkovým úřadem (14. – 21. července) – průjezd autobusů kyvadlově, pro automobilovou dopravu objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky

Úsek mezi Státním pozemkovým úřadem a křižovatkou U Sirkárny (21. – 28. července) – průjezd autobusů kyvadlově, pro automobilovou dopravu objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky

Úsek mezi křižovatkou U Sirkárny a čerpací stanicí EuroOil (28. července – 4. srpna) - průjezd autobusů kyvadlově, pro automobilovou dopravu objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky

Úsek mezi čerpací stanicí EuroOil a křižovatkou Hlinská (4. srpna – 11. srpna) průjezd autobusů kyvadlově, pro automobilovou dopravu objízdná trasa přes ulice Okružní a Generála Píky.

Pro koordinaci a informovanost dotčených subjektů zřídil odbor správa veřejných statků magistrátu města telefonní linku 702 178 400, která bude fungovat po celou dobu opravy.

Rudolfovská třída v Českých Budějovicích. Křižovatka s Jeronýmovou ulicí.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na dalším úseku Rudolfovské, v části poblíž parku Na Sadech, konkrétně mezi ulicemi Lipenská a Jeronýmova, bude Teplárna České Budějovice měnit zastaralý parovod za předizolovaný horkovod. Tyto práce budou začnou v červenci a skončí v srpnu. Zasáhnou také do komunikace mezi ulicemi Jeronýmova a Lipenská, kde bude nutná úplná dopravní uzavírka. Místem ale budou moci projíždět vozidla MHD na semafory. Objízdné trasy budou vyznačeny a vstupy do objektů zajistí lávky s ochranným zábradlím.

U Srubce pokračují

K dopravním investicím, které se nyní realizují v jihočeské metropoli, patří i obchvat Srubce. Staví se na hranici katastru Srubce a Českých Budějovic.

Práce pokračují podle harmonogramu. Nyní stavbaři upravili ulici Do Mladého směrem ke kruhovému objezdu nad dálnicí D3. Ve čtvrtek 20. června budou ukončeny práce na druhé etapě, kdy byla ulice Do Mladého zcela uzavřena a vznikla zde komunikace provizorní. Následující den už budou moci řidiči jezdit ulicí Do Mladého směrem ke kruhovému objezdu nad dálnicí D3 a bez omezení využívat i křižovatku Ledenická-K Rybníku.

Stavba první etapy obchvatu Srubce. Ulice Do Mladého, kde silnice vede na budoucí dálniční nájezd.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Ve třetí etapě, která začne podle Davida Hockeho z oddělení vnějších vztahů krajského úřadu v pátek 21. června a potrvá deset dnů, tedy do 30. června, budou stavbaři pracovat na kanalizaci, přeložkách inženýrských sítí a kompletním dobudování nové komunikace ulice Do Mladého do normových parametrů.