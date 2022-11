Dopravy se mimořádně dotkne chystaná rekonstrukce Nového mostu přes Vltavu. Jedná se o akci Jihočeského kraje, kterému most patří, ale město Týn nad Vltavou se zřejmě bude podle Karla Hladečka podílet na úpravách předpolí. „Město si dalo požadavek na zřízení cyklopruhů, což s sebou nese nutnost rozšíření mostovky a bude se muset rozšířit také komunikace v předpolí mostu,“ říká Karel Hladeček k představě města o nové podobě spojnice vltavských břehů.

Týnský starosta dodává, že se počítá s dovedením cyklopruhů až na první křižovatky za mostem. Není možné svést cyklopruhy hned za mostem na nábřeží, protože je tam příliš velký výškový rozdíl. Radnice bude řešit i přeložky některých sítí. „Je to vyvolaná investice, budeme o tom s krajem dál jednat,“ doplňuje Karel Hladeček.

Projekt i stavba

Ve výběrovém řízení se nyní hledá firma, která rekonstrukci mostu vyprojektuje i provede. Podle tiskové mluvčí krajského úřadu Hany Brožkové by měla rada kraje o výsledku výběrového řízení jednat 10. listopadu 2022. Dosavadní předpoklad realizace stavby je od jara do zimy roku 2023.

Náhradní osobní automobilovou dopravu by měl nabídnout provizorní most, aktuálně se uvažuje o tom, že by byl jednosměrný a provoz by byl řízen semafory. Neměl by ale být pontonový, protože by měla být zachována splavnost řeky, a tedy cesta pro plavidla. Náhradní most je pro Týn zásadní věcí, protože jinak neexistuje alternativa spojení přes řeku a stavba by znamenala objížďky i pro osobní dopravu v řádu desítek kilometrů. „Předcházející vedení Týna si dalo náhradní most jako požadavek. Bez toho by to pro město bylo nemyslitelné,“ zdůrazňuje Karel Hladeček.

S pomocí dotací

Další velkou očekávanou investicí je stavba domova pro seniory. „Projektant dokončuje prováděcí dokumentaci,“ přibližuje Karel Hladeček, v jaké fázi je příprava investice. Dokument ještě bude předložen ke konzultacím zastupitelům a odborům radnice. Po dokončení s ním bude seznámena veřejnost. „Zároveň budeme hledat možnosti financování,“ říká vltavotýnský starosta. Jednu dotaci má město přislíbenou a hledá další možné zdroje.

Bez dotací není investice jen pro město realizovatelná. To byl také hlavní argument části bývalého vedení města, které navrhovalo, aby zařízení ve městě vybudoval soukromý subjekt, se kterým by se město jen spojilo.

Pozemek u řeky

Současné vedení města už ale mělo jako opozice v minulém zastupitelstvu takovou sílu, že prosadilo svou variantu, že zařízení vybuduje město. „Opírali jsme se o zjištění odborné pracovní skupiny. V Jihočeském kraji tato centra jsou v 90 % pod krajem nebo pod obcemi. Chceme stavět ve vlastní režii i proto, že máme možnost ovlivnit kvalitu provozu,“ popisuje hlavní důvody Karel Hladeček a vysvětluje, že by mělo být vše účelné, ale také zajišťovat i dostatečný komfort klientům. Ohledně provozu je pak otevřené, jestli by zůstal v režii města nebo byl předán jinému subjektu.

Město už vložilo 10 milionů korun do příprav, které začaly před šesti lety, ještě za starostování Milana Šnorka (ODS). Má i pozemek v bývalých kasárnách na levém břehu řeky Vltavy u vody. Současný odhad nákladů na stavbu, která už by zahrnovala třeba i vybavení kuchyňky nebo vestavné skříně, činí 320 milionů korun bez DPH. Kapacita zařízení má být 80 – 90 míst. Z toho 20 lůžek domova má být se zvláštním režimem (například pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou).

Nejen Týn, také okolí

A Karel Hladeček upozorňuje, že Týn nad Vltavou je v jižních Čechách jediným městem s obvodem s rozšířenou působností (správní), kde podobné centrum pro seniory zatím není. „Počítáme, že by to bylo nejen pro Týn nad Vltavou, ale i další obce v našem obvodu,“ říká Karel Hladeček.

Kdy by se mělo začít stavět, je především závislé na zajištění financí. Týn nad Vltavou má ročně rozpočet přibližně kolem 200 milionů korun a na investice míval kolem 50 milionů.

Po zdražení energií až na pětinásobek však bude nutné navýšit provozní výdaje mimo jiné pro školy a školky a podle týnského starosty je otázkou, jestli na investice zůstane alespoň 30 milionů ročně. Dotace jsou proto klíčové. „Pečlivě to konzultujeme s investičním odborem města, není možné kvůli jedné akci utlumit všechny ostatní investice,“ vysvětluje Karel Hladeček.