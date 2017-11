Opravy bazénu nechají na léto

České Budějovice – Vířivka, do které se vejde až 35 lidí, a nové obklady kolem hlav-ního bazénu.

Plovárna. Ilustrační fotoFoto: Deník/Jaroslav Sýbek

Takový měl být výsledek téměř pětiměsíční uzavírky budějovické plovárny. Jenže realita je jiná. Jak uvedl Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice, pár dní po otevření se objevily nedostatky. „Špatně jsou udělané schody od bazénu do zázemí plavčíků, v některých místech je také nerovná podlaha,“ uvedl s tím, že opravovat se to ale bude až příští léto. „Naší snahou bylo a je mít bazén zavřený na dobu co nejkratší, proto jsme upřednostnili otevření bazénu,“ vysvětloval. Hotová zatím není ani vířivka. Důvodem jsou dle jeho slov změny v projektu a následně navržené odlišné technologické postupy.