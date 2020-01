Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) vložila vloni téměř miliardu a půl do rekonstrukcí nádražních budov v celé České republice. Letos je v jižních Čechách v plánu například oprava či rekonstrukce nádraží v Českých Budějovicích, Táboře, Písku či Veselí nad Lužnicí a na dalších i menších stanicích.

V květnu se začíná v krajské metropoli

Největší akcí bude rekonstrukce nádraží v Českých Budějovicích. Správa železnic už zahájila hledání firmy, která by provedla zakázku, na niž je připraveno přes půl miliardy korun. Památkově chráněný objekt čekají rozsáhlé úpravy i vytvoření nového vstupu přímo navazujícího na Lannovu třídu. Akce by měla trvat zhruba dva roky, pokus se nevyskytnou komplikace ve výběru zhotovitele, začít by se mělo v květnu 2020.

Správa železnic v loňském roce pokračovala v rekonstrukcích a opravách výpravních budov v celé České republice. Probíhající stavební práce na minimálně šedesáti nádražních objektech přinesou zvýšení komfortu a kultury cestování včetně moderních odbavovacích prostor i bezbariérových přístupů. Manažer drážní infrastruktury tak plní Programové prohlášení vlády z června 2018, a to právě v oblasti oprav a rekonstrukcí nádražních budov.

„Na obnovu nádražních budov jsme vynaložili v roce 2019 rekordní částky. Z celkové sumy přesahující 1,5 miliardy korun šlo na opravy více než 1,1 miliardy, na přípravu a realizaci rekonstrukcí se použilo více než 480 milionů. V letošním roce budeme v nastaveném tempu pokračovat,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodal: „V roce 2020 se obnova bude týkat 116 nádražních budov za více než 1,7 miliardy korun. V investicích je připravena jedna miliarda korun, přičemž 45 staveb bude v realizaci. Dalších 700 milionů korun je určeno na opravy 71 budov. Rekonstrukce dalších 55 objektů je v přípravě.“

V roce 2019 Správa železnic otevřela opravené nádražní budovy v Sokolově, Kolíně, Nelahozevsi a tři objekty na Posázavském Pacifiku. Zároveň začaly rekonstrukce většího rozsahu, například fasády Fantovy budovy pražského hlavního nádraží nebo v Havířově a ve Strakonicích. Správa železnic pokročila v přípravě veřejností velmi očekávané opravy rozsáhlých historických objektů nádraží v Českých Budějovicích, Plzni nebo Pardubicích.

V Českých Budějovicích začnou práce v první polovině roku. Zcela se zrenovuje památkově chráněný objekt a stane se důstojnou vstupní branou do jihočeské metropole. Současně s opravou výpravní budovy se předpokládá také revitalizace přilehlých venkovních prostranství.

V roce 2020 by také měla začít kompletní renovace historické budovy plzeňského hlavního nádraží. I v tomto případě je objekt památkově chráněný. Cílem rekonstrukce bude navrátit nádražní budově architektonicky cennou původní podobu. Během oprav se ale bude myslet také na cestující, kteří se mohou těšit na příjemnější interiéry a širokou nabídku služeb v hale.

Další významnou investici připravuje Správa železnic v Pardubicích. Unikátní nádražní budova tamního hlavního nádraží projde kompletní rekonstrukcí včetně nového dispozičního řešení vnitřních prostor a vybudování eskalátorů do pochodu.

Přehled vybraných rekonstrukcí a oprav výpravních budov:

Zahájení 2020: České Budějovice, Plzeň hl. n., Pardubice hl. n., Tábor, Písek, Beroun, Veselí nad Lužnicí, Kroměříž, Olomouc-Řepčín, Branná, Ostružná, Hlubočky–Mariánské Údolí, Litvínov, Mikulášovice, Kadaň, Úpořiny, Chřibská, Ostrov nad Ohří, Nejdek, Podbořany, Stráž nad Ohří, Jemnice, Velké Meziříčí, Nové Strašecí, Lysá nad Labem, Votice, Zbečno, Loděnice, Otvovice, Kralupy nad Vltavou předměstí, Horažďovice, Protivín, Sušice, Nýrsko, Kolinec, Blovice, Kardašova Řečice, Sepekov, Ševětín, Žihle, Holice, Mnichovo Hradiště, Malé Svatoňovice, Vracov, Blovice nad Svitavou, Ivanovice na Hané, Zaječí.

Právě probíhající rekonstrukce a opravy:

Praha hl. n. (fasáda Fantovy budovy), Brantice, Frenštát pod Radhoštěm, Havířov, Hradec Králové hl. n., Křižanov, Lhotka nad Bečvou, Moravské Bránice, Nedvědice, Nový Bydžov, Přerov, Semily, Staré Město u Uherského Hradiště, Strakonice, Šternberk, Hanušovice, Sklené nad Oslavou, Jedlová, Rumburk, Tršnice, Bohušovice nad Ohří, Třebíč, Most (1. etapa – střecha).

Nádražní budovy, které již prošly obnovou:

Český Krumlov, Karlštejn, Kuřim, Kutná Hora město, Lipník nad Bečvou, Náchod, Návsí, Poběžovice, Příbram, Přibyslav, Sokolov, Turnov, Kolín, Kácov, Ledečko, Zruč nad Sázavou, Břeclav, Nová Role, Dobronín, Nelahozeves, Postoloprty, Kynšperk nad Ohří, Nelahozeves zámek, Domažlice město, Frýdek-Místek, Krnov, Křivoklát, Litoměřice horní nádraží, Litoměřice město, Plasy, Tanvald zastávka.