Lišov – Dlouho očekávaná rekonstrukce frekventované lišovské silnice, která je plná nerovností, se již v úterý měla přehoupnout do druhé etapy. Přitom ale ještě není hotová ani ta první.

Oprava silnice v Lišově je rozdělena do několika etap. | Foto: Deník/Jana Klomfarová

„Už jsme měli ve schránce letáček, že se od 11. listopadu začne pracovat na další etapě, ale co vím, tak silničáři ještě opravují první úsek silnice," říká Zuzana Strandová, které právě rekonstrukce druhého úseku třídy 5. května znepříjemní vzhledem k místu jejího bydliště život.



„Už teď to není žádný med. Když jedu do Budějovic, tak se snažím rozestavěný úsek objet, kudy se dá. Když se pak vracím domů, tak už většinou tolik nechvátám, takže si klidně počkám ve frontě," doplňuje.



Další etapa oprav lišovské silnice je naplánována v úseku dlouhém přibližně půl kilometru. Naváže tam, kde skončila první etapa a hotová by opět měla být za patnáct dní.



I zde cestáři opraví nejprve jeden jízdní pruh. Pak bude následovat ten druhý. Mírné zdržení při jednotlivých etapách prací by ale neměly ovlivnit samotný termín dokončení. „V Lišově by mělo být hotovo do 21. prosince," uvedla vedoucí správních činností odboru dopravy Jihočeského kraje Mária Čejková.



O tom, zda by se opravy silnice spojující České Budějovice s Třeboní i Jindřichovým Hradcem mohly protáhnout, zatím nikdo nikdo nechce ani uvažovat. „Pokud se zhorší počasí tak, že by se na opravách silnice nemohlo pracovat, bude to problém. V tom případě se bude muset žádat o prodloužení termínu," vysvětlila Mária Čejková.



„Osobně nechci ale takovouhle situaci vůbec předjímat, v takovém případě by se totiž pravděpodobně opravy posunuly až na jaro," doplnila.



Že cestáři dokončí rekonstrukci v termínu, doufá i Karel Malý. „Přes Lišov jezdím pravidelně z Budějovic do Jindřichova Hradce. Snad se vše stihne ještě do Vánoc, nerad bych se rozestavěnou silnicí kodrcal ještě v lednu," řekl řidič nákladního automobilu, který se v Lišově pravidelně zastavuje na oběd. „Jsem ale rád, že se konečně někdo do opravy téhle příšerné silnice pustil, kličkovat mezi kanály mě už nebaví," dodal.