Jedná se o barokní stavbu z roku 1735, která je podle Martina Slaby, kastelána zámku Hluboká nad Vltavou, k němuž vodárna patří, unikátní technickou památkou.

Jejím úkolem je vhánět užitkovou vodu do zámeckého areálu. Voda pro park a zahradu tak putuje 600 m daleko a 80 m vysoko.

O to se starají tzv. Francisovy turbíny z roku 1908. „Desítky let fungovala už jen jedna, ale uvnitř jsou dvě,“ vysvětluje Martin Slaba důvod opravy. „Samotný dům byl ale ve velmi špatném stavu. Chtěli jsme usadit turbíny, ale bylo třeba opravit zdivo se značnými trhlinami a dřevěnou podlahu,“ doplňuje kastelán. Unikátní na stavbě je podle Martina Slaby také to, že turbíny jsou v Hluboké nad Vltavou umístěny právě na dřevěných podlahách.

Nyní přišlo na řadu upevnění Francisových turbín v domě. „Je to jemná strojařina,“ přibližuje Martin Slaba a uvádí, že turbíny budou mít po dokončení oprav charakter opět jako v roce 1908. „Snažíme se, aby vypadaly jako na počátku minulého století,“ říká kastelán. Byla s nimi velká práce. „Museli jsem demontovat obrovské kusy železa,“ tvrdí kastelán. Zařízení s rotory o průměru 120 cm bylo nutné rozebrat, odvézt a opravit. „Teď je třeba je namontovat zpět. To je náročné a přichází nejtěžší fáze,“ přibližuje fázi oprav.

Současná barokní budova nahradila dřevěnou vodárnu, kterou nechal postavit v 16. století Ondřej Ungnád, svobodný pán ze Suneku. To potvrdily i výsledky dendrologického průzkumu. Pod stavbou se totiž nacházejí dřevěné piloty ze stromu pokáceného v roce 1541.

Vodárna stojí v Hluboké nad Vltavou – Podskalí. „Sice je daleko, ale je to logická součást zámku,“ uvádí nakonec Martin Slaba.

Celkové náklady na obnovu dosáhnou výše 5,3 milionu, jsou hrazeny z dotací od Ministerstava kultury.

Rekonstrukce, která začala loni v srpnu, má být dokončena na přelomu února a března.

