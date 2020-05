Zdálo by se, že je tato vesnička ideálním místem pro výlet i v době, kdy se stále ještě obáváme koronaviru. Oválná rozlehlá náves s rybníkem uprostřed, která je chráněná organizací UNESCO, je jako stvořená k procházce na zdravém povětří, při níž se může lidské oko kochat lidovou architekturou. Sice tu turistický ruch úplně neutichl ani v době největších anticovidových opatření, ale i tady znatelně ubylo návštěvníků, kteří sem rádi jezdili auty, na kolech, koních, motorkách či chodili malebnou krajinou pěšky. Cyklisté tudy projíždět nepřestali. Ale i tady se život zásadně zpomalil.

Polovina bývá z ciziny

Rozvolněná opatření pomalu turisty vrací. „Měli jsme otevřené okýnko o víkendech. Teď už máme skutečně otevřeno,“ říká Erik Melichar z restaurace Špejchar u Vojty, která je přímo na holašovické návsi a kde se lidé zastavují i pro zmrzlinu. „Ale ještě to není ono, zatím je to tak na třicet procent. I tak už je to ale lepší,“ dodává smířeně Erik Melichar. Polovinu klientely prý obvykle tvoří zahraniční turisté a ti tu nejen jemu scházejí. Na protilehlé straně návsi potvrzuje jeho slova také Petr Klimenda, když si udělá krátkou přestávku při obsluhování na předzahrádce. „Dneska je hezky, takže je tu víc lidí. Od začátku korony asi nejvíc. Všichni jsou Češi. Byla tu tedy i jedna Angličanka. Obvykle to ale bývá napůl. Už máme otevřeno i ve všední dny. Cyklisté projíždějí celou dobu, ale je jich mnohem méně než v běžném roce,“ říká Petr Klimenda.

Holašovice místo zoo

Více než přívětivé počasí přivedlo na místní náves také Luboše Nartovského s rodinou. „Jeli jsme dneska původně do zoologické zahrady na Hluboké. Ale až cestou tam jsme zjistili, že se musíme nějak dopředu objednat po internetu. Takže jsme to otočili a zajeli jsme si sem do Holašovic na zmrzlinu. I to je fajn,“ říká Luboš Nartovský z jen pár kilometrů vzdálených Žabovřesk. Jeho dcerky Adélka a Tánička vedle něj s chutí lízají zmrzlinu.