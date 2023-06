Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Úterý 13. června 2023

9.30 hodin Vlasta Potužníková, nedožitých 94 let, České Vrbné

10.30 hodin Josef Tříska, nedožitých 76 let, Zliv

12.00 hodin Marie Borovská, nedožitých 89 let, České Budějovice