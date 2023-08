Přinášíme přehled posledních rozloučení, která se v nejbližší době uskuteční v obřadní síni českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Pátek 1. září 2023

10.30 hodin Josef Čapek, 80 let, Litvínovice

13.00 hodin Jaroslav Winkler, 82 let, České Budějovice

14.00 hodin Miloslav Jeřábek, 82 let, Dříteň

Poslední rozloučení v kapli na hřbitově sv. Otýlie

Pondělí 4. září 2023

13.00 hodin Marie Mikešová, 91 let, České Budějovice